الاخيرة

تقرير أمس على صدر الصفحة الأولى لجريدة النهار يتضمن أن إحدى الشركات الحكومية التابعة للهيئة العامة للاستثمار قارب ما دفعته وما ستدفعه الهيئة العامة لها مليار دينار من الأموال العامة، وحنفية الخسائر لتلك الشركة مازالت مفتوحة... والأمر لا يخص شركة حكومية واحدة بل هناك أكثر من مؤسسة وشركة كانت بها اشكالات هدر وتجاوزات في ميزانيتها العامة فتم تحويل ملكيتها للهيئة العامة للاستثمار بقصد إبعادها عن المحاسبة العلنية المعتادة وتوفير الأموال التي تستطيع أن تغرف منها دون حسيب أو رقيب...

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يفترض أن تتملك الهيئة العامة للاستثمار - التي هي صندوق ادخار أموال الشعب الكويتي - كافة الشركات والمنشآت والمباني... إلخ خارج الكويت وداخلها لتخلق روافد مالية للميزانية العامة للدولة التي ظهرت بها عجوزات خطيرة خلال الاعوام الماضية وليس العكس، كما حدث مع المؤسسات والشركات الحكومية التي احيلت ملكيتها للهيئة، والغريب أن الادارات السابقة للهيئة لم تكتف بقبول ملكيات الشركات الحكومية الخاسرة وتغطية خسائرها بكرم شديد، بل سمحت بتضاعف تلك الخسائر وما صاحبها من هدر وفساد مالي واداري فاضح وهي ضمن ملكيتها ولم تحاسب حتى من أوكلت لهم الهيئة المشاركة في ادارة تلك الشركات ممن تضاعفت الخسائر والتجاوزات امام اعينهم ومن لم يطلبوا من الادارات التنفيذية لتلك الشركات وضع خطط واقعية لوقف الهدر والتجاوز والتحول للربحية...

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آخر محطة:

القضاء على العجز الخطير في الميزانية العامة للدولة يتم بأحد امرين، الأول ان يرتفع سعر برميل النفط لما يقارب 90 دولاراً وهو أمر لايمكن حتى توقعه أو التحكم به، الثاني أن تضغط الحكومة بشكل جاد المصاريف حتى تتعادل الميزانية عند سعر النفط الحالي أو اقل منه أي 75-70 دولاراً للبرميل وهو امر ممكن جداً فمازال الهدر والصرف وحتى التجاوز قائماً على قدم وساق طالما مازلنا نستعين بالادارات الفاسدة والمهدرة لمحاربة الهدر والفساد.