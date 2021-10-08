الأولى

في ظل تواصل اجتماعات الحوار الوطني وعلى وقع المعطيات الأولية التي تشير إلى أن الحوار يسير وفق ما هو مخطط له، كشف مصدر برلماني لـ النهار عن أن هناك توجها لتقديم الحكومة استقالتها إذا نجح الحوار حتى تسقط الاستجوابات التي تم تقديمها اليها تلقائيا ويتم فتح صفحة جديدة بين السلطتين على أساس دستوري وقانوني ووفق المواءمة السياسية. وأضاف المصدر أن المعلومات حتى الآن تشير إلى أن الاتفاق على العفو سيكون بصفة عامة ووفق مواد واضحة من دون التعرض إلى أسماء بعينها بل ستوضع ضوابط معينة ومن تنطبق عليه تلك الضوابط سيحصل على العفو.



واستدرك قائلا: ان تلك الضوابط تشمل القضايا التي تخص إبداء الرأي وذات الصبغة السياسية، وحتى الجنائية التي تمت وفق خلفية سياسية، لافتا الى ان هذا ينطبق على قضية مقتحمي المجلس المتواجدين في تركيا وكذلك على المتواجدين في لندن وغيرهم.

من جانب آخر، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي في رده على سؤال للنائب مرزوق الخليفة بخصوص علاوات وبدلات موظفي تفتيش أمن المطار أنهم لا يستحقون بدل الشاشة.

واوضح ان قـرار مجلس الخدمة المدنيـة الخـاص بمـنـح المـوظفين الكويتيين العاملين علـى الشاشـات المتصلة بالأنظمـة الآليـة طـوال سـاعات الـدوام الرسمي مكافـأة تشجيعية لا ينطبق علـى المذكورين حيث تبين أنهـم يعملون على الشاشات الخاصة بتفتيش حقائب الركـاب ومتعلقاتهم الشخصية ولا يعملـون علـى الشاشـات المتعلقة بالأنظمـة الآليـة المقصودة بالقرار وبالتالي فلا يستحقون بدل الشاشة.

واشار العلي إلى أن ديوان الخدمة وافق على صرف بدل عدوى لمفتشي أمن المطار بواقع 35 دينارا وبالفعل تم الصرف لهم.