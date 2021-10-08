الأولى

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة تهنئة إلى أخيه سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه ولاية العهد. وقال صاحب السمو في نص الرسالة: يطيب لي بكل المودة أن أعرب لسموكم عن خالص التهاني القلبية بمناسبة الذكرى الأولى لتوليكم ولاية العهد منتهزاً هذه المناسبة العزيزة والغالية على نفسي وعلى شعبنا الكريم للاشادة بما اتسمت به مسيرتكم المعطاءة في خدمة الوطن العزيز من إخلاص مطلق وتفانٍ أكسب سموكم تقديرنا واعتزازنا وثناء وحب ووفاء أهل الكويت لكم مبتهلين إلى المولى -عز وجل- أن يديم عليكم وافر الصحة والعافية ويسدد خطانا جميعا لكل ما فيه مصلحة الوطن الغالي ونهضته وأن يكلل جهود أبنائه للارتقاء بمساره الحضاري عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة ويديم عليه نعم الأمن والأمان والرخاء.



وقد تلقى صاحب السمو أمير البلاد رسالة شكر جوابية من أخيه سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد قال فيها: تلقيت بكل التقدير والاعتزاز التهنئة الكريمة من لدن سموكم حفظكم الله ورعاكم لنا بمناسبة الذكرى الأولى لتولينا ولاية العهد، مؤكدا أن ما عبرتم عنه سموكم من فيض المشاعر الطيبة ومن إشادة مقدرة هو محل فخري واعتزازي الكبيرين ودافع محفز للاقتداء بالخصال والمناقب النيرة لمسيرتكم الحافلة بالعطاء والتفاني في خدمة الوطن العزيز ورعاية أهله الكرام ، سائلا المولى تعالى أن يديم على سموكم موفور الصحة وتمام العافية ويحفظكم ذخرا وسندا للكويت وشعبها الكريم وأن يبارك بكل الجهود الرامية لتحقيق كل ما ننشده لوطننا الغالي من تقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموكم رعاكم الله.



وتلقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسائل تهنئة من كل من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، الشيخ مبارك العبدالله، سمو الشيخ ناصر المحمد، سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ أحمد النواف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه حفظه الله ولاية العهد مستذكرين ما حققه سموه خلال مسيرته الجلية والتي هي مدعاة للفخر والاعتزاز لكل أبناء الوطن الغالي أثمر بها اخلاص سموه وتفانيه وعطاؤه عن النهضة والتقدم والازدهار لكويتنا الحبيبة.



وقد بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسالة شكر جوابية أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وامتنانه على ما تضمنته تهنئتهم من طيب المشاعر وخالص الدعوات سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم عليهم موفور الصحة وتمام العافية وأن يرشدنا جميعا الصواب لأجل خدمة وطننا الغالي وأن يديم الأمان والرخاء على كويتنا الحبيبة وأهلها الكرام في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد.