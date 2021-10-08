الأولى

أبطلت إدارة الفتوى والتشريع قرار حظر إذن عمل الوافدين فوق الـ 60 عاما وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها واصفة اياه بأنه «غير سليم» من الناحية القانونية على اعتبار أن اصداره استند إلى قرار ملغي.

واعتبرت «الفتوى» أن لا وجود قانونياً للقرار الذي أصدره مدير هيئة القوى العاملة في أغسطس 2020 باعتباره صادراً من غير مختص بإصداره مما يصمه بعيب عدم الاختصاص مؤكدة أن مدير الهيئة غير مخول بإصدار قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل. واكدت «الفتوى» ان السلطة المختصة باصدار اللوائح الخاصة بقواعد واجراءات منح الاذن بالعمل هي مجلس ادارة الهيئة وليس مديرها والتي يجب أن تصدر بقرار من رئيس مجلس الادارة والذي يترأسه «وزير التجارة».



وقالت الادارة في حيثيات ما توصلت إليه: ومن حيث ان الاصل في النصوص التشريعية الا تحمل على غير مقاصدها والا تفسر عباراتها على وجه يخرجها من معناها او بما يؤول الى الالتواء عن سياقها، وانه عند الاحتكام الى النص التشريعي الحاكم للواقعة المعروضة يتم ذلك في غير معزل عن كامل نصوص التشريع، فإذا ما وضحت عبارة النص وإرادة المشرع وجب الالتزام بها دون تأويل او افتراض، اما اذا كانت عبارات النص غير واضحة او غمضت ارادة المشرع وجب على من يتصدى للافتاء ان يتحرى مقصد المشرع واستجلاء ارادته مستهديا بالفهم العام للتشريع المنظم لواقعة التداعي دون ان يضيف الى النص ما لم يرد به من احكام صارمة، ووفقاً للقاعدة الاصولية المقررة بان العبرة بالمقاصد والمعاني وليست بالالفاظ والمباني فانه لا يجوز التوقف عند حرفية النصوص انما يتعين التعمق فيها وتفسيرها على النحو الذي يبين العلة التي تقررت من اجلها.