الأولى

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر أهمية أن تتواءم إستراتيجية تسليح الجيش مع الموازنة العامة للدولة.

واضاف في كلمة ألقاها خلال زيارته مركز تدريب الدبابة الجديدة M1A2K التابع للقوة البرية: يجب احترام الدستور الذي ينص على حرمة المال العام وضرورة حمايته.

وشدد على انه لن يتوانى في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية، واحالة اي تجاوزات او مخالفات إلى الجهات المختصة. وعبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر عن فخره واعتزازه بالكفاءات الوطنية من منتسبي القوة البرية عصب الجيش الكويتي والسند لعموم قطاعاته المسلحة، وما يتميزون به من مستوى تدريبي رفيع، والذي يحظى بدعم واهتمام ومتابعة مباشرة من قبل القيادة العليا للدولة، بهدف تطوير قدراتهم وامكانياتهم القتالية، ومواكبة احدث ما تم تصنيعه في مجال التسليح والمعدات العسكرية، وتمكينهم من الوفاء بمهامهم في الدفاع عن البلاد وحفظ أمنها واستقرارها وسلامة اراضيها.



واضاف ان استلام وزارة الدفاع للدبابة M1A2K، يأتي في اطار خطة التحديث والتطوير الجارية لعموم وحدات الجيش، سعيا للنهوض بمستوى وجاهزية منتسبيها القتالية، وتمكيناً لهم من اداء مهامهم، وواجباتهم بكل عزيمة وكفاءة واقتدار، وذلك من خلال وضع البرامج، وتحديد الاهداف، ورسم خارطة الطريق المناسبة، لاعدادهم، وتدريبهم، وتأهيلهم بما يتلاءم وينسجم مع ما يتم تنفيذه من برامج التسليح.

واعرب الجابر عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها رئيس الاركان الفريق الركن خالد الصباح في العمل على الارتقاء بمستوى وجاهزية القوة البرية ومنتسبيها، مؤكدا ان تقدم الجيوش ونهضتها في زمننا المعاصر اصبح يقاس بمقدار ما تمتلكه من معدات حديثة ومتطورة، واطقم فنية على درجة عالية من الكفاءة والتدريب والقدرة على التعامل مع هذه المعدات وتوفير الصيانة الدائمة لها.

وكانت زيارة الوزير قد بدأت بتقديم شرح مفصل تم من خلاله بيان المواصفات الفنية للدبابة M1A2K وما تتميز به من خصائص فنية، وامكانيات قتالية من شأنها ان تتكيف مع مختلف الظروف والمواقف العملياتية، وذلك بما تملكه من قدرات نارية، ومنظومة سيطرة وحماية للاطقم العاملة عليها، حيث انها صممت لمواجهة العديد من التحديات الحالية والمستقبلية في بيئة العمليات.