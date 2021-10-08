الجمعة 08 أكتوبر 2021 ,2 ربيع الأول 1443
رقم العدد:
4327
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
النهار Weekend
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عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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دوليه
إضاءات
إضاءات
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دندرة
اللجنة التعليمية ممثلة برئيسها تقيِّم جاهزية المدارس... ابعدوا عنها تصلح ! دندرجي
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