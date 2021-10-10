العجز يتلاشى.. 8 دولارات وتتعادل الإيرادات والمصروفات

مال وأعمال

يبدوا ان العجز في الميزانية الحالية سيكون ضئيلاً للغاية، اذ يتلاشى تدريجياً مع استمرار قفزات اسعار النفط المتتالية، وسط حالة تفاؤل من انهاء السنوات العجاف، والتعلم من دروس سقطات الخام بتنويع مصادر الدخل ومواصلة الاصلاحات.

وقالت مصادر مطلعة لـ«النهار»، إن مواصلة الاصلاحات ضرورية رغم ارتفاعات الخام، مع ضرورة المضي قدماً في تدعيم الاحتياطي العام عبر قوانين مصل الدين العام.

وارتفع سعر برميل النفط الكويتي 3?86 دولارات، ليبلغ 82?42 دولاراً للبرميل، مقابل 78?56 دولارا، ليتبقى فقط 8 دولارات تفصل عن سعر التعادل بالموازنة الحالية والتي تتطلب سعر برميل 90 دولاراً لتتساوى الايرادات والمصروفات.

فيما ارتفعت اسعار النفط عالمياً بنحو 4% في اسبوع، اذ دفعت ازمة عالمية في الطاقة اسعار الخام الأميركي لتسجل اعلى مستوى في نحو 7 سنوات بينما تواجه الدول المستهلكة الكبرى للطاقة مشكلات في الوفاء بالطلب.

وعلى الرغم من تنامي الطلب العالمي على الطاقة مع تعافي الأنشطة الاقتصادية من الجائحة، قالت «أوبك» وحلفاؤها انهم سيستمرون على مسار يقلل تدريجيا من خفض الانتاج.

كما قالت الحكومة الأميركية انها تراقب اسواق الطاقة، الا انها لم تعلن اي خطط فورية لاتخاذ اجراءات لخفض الأسعار مثل الضخ من الاحتياطيات الاستراتيجية وهو ما دعم الأسعار ايضا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا او 0.5% الى 82.39 دولارا للبرميل. وفي وقت سابق من الأسبوع، وصل برنت لأعلى مستوى في 3 سنوات مسجلا 83.47 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.05 دولار او 1.3% الى 79.35 دولارا للبرميل عند التسوية وشكل ذلك اعلى اغلاق للخام الأميركي منذ 31 اكتوبر 2014.

ولامس خام غرب تكساس الأميركي الوسيط مستوى فوق 80 دولارا للبرميل لفترة وجيزة في وقت سابق.

وشهدت اسواق الطاقة نقصا في الامدادات في مواجهة تحسن الطلب على الوقود مع تعافي الأنشطة الاقتصادية من تبعات الجائحة. ويخشى الكثيرون من ان حلول شتاء بارد قد يضع مزيدا من الضغوط على امدادات الغاز الطبيعي. وأمرت الصين المناجم في اقليم منغوليا الداخلية بزيادة انتاج الفحم للتخفيف من ازمة الطاقة.

