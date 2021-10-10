136 دولة تقر معاهدة ضريبية على الشركات متعددة الجنسيات

مال وأعمال

وافقت 136 دولة على معاهدة عالمية من شأنها فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة بمعدل 15% كحد ادنى وتطلب من الشركات دفع ضرائب في البلدان التي تمارس فيها اعمالها.ورحبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهذا الاتفاق ووصفته بـ«التاريخي».

فيما قالت مصادر لـ«النهار» إن الكويت لم تنضم الى قائمة الدول الموقعة.

الولايات المتحدة الأميركية

قال الرئيس الاميركي جو بايدن في بيان «لأول مرة في التاريخ نؤسس لحد ادنى عالمي وقوي للضرائب سيؤدي لتكافؤ الفرص اخيراً بين العمال الأميركيين ودافعي الضرائب وباقي العالم».

فرنسا: نحن أمام ثورة مالية

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير ان الاتفاق الذي تم التوصل له فيما يتعلق بتحديد حد ادنى عالمي لضرائب الشركات يبلغ 15 في المئة سيضمن ان عمالقة القطاع الرقمي سيدفعون قسماً عادلاً من الضرائب في الدول التي يحصلون فيها على دخل.

وأضاف في بيان بثه التلفزيون «هذا الاتفاق يفتح الطريق امام ثورة مالية حقيقية».

وأضاف بايدن الذي ساند الفكرة بقوة «على مدى عقود، دفع العمال الأميركيون ودافعو الضرائب ثمن نظام ضريبي كافأ الشركات متعددة الجنسيات عن نقل الوظائف والأرباح الى الخارج».

وقال وزير المالية الألماني اولاف شولتس في بيان ارسله عبر البريد الالكتروني لـ«رويترز» «اليوم خطونا خطوة مهمة اخرى في طريق العدالة الضريبية».

بريطانيا: طريق واضح المعالم

أشاد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك يوم الجمعة بتعاون المجتمع الدولي بعد ان وافقت 136 دولة على اصلاحات ضريبية، قائلاً إنه اصبح هناك الآن «طريق واضح المعالم لنظام ضريبي اكثر عدلاً».

الاتحاد الأوروبي: خطوة كبيرة إلى الأمام

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين إن «هذه خطوة كبيرة للأمام لجعل نظامنا الضريبي اكثر عدلاً». من جهتها قالت شركة فيسبوك، اكبر شبكة رقمية للتواصل الاجتماعي في العالم، يوم الجمعة ان الاتفاق العالمي الجديد الذي يضمن ان تدفع الشركات الكبيرة ضريبة بنسبة 15 في المئة كحد ادنى يمكن ان يجعل الشركة تدفع المزيد من الضرائب.

