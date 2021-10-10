ارتفاعات جنونية في أسعار القسائم السكنية والشويخ.. و«الضاحية» أعلاها

مال وأعمال

أكدت مصادر عقارية ان اسعار السكن الخاص تواصل ارتفاعها الجنوني بعد انتهاء إجازة الصيف، خصوصاً منطقتي الشويخ السكنية وضاحية عبدالله السالم واللتين بلغ فيهما سعر المتر السكني في بعض المناطق نحو 2500 دينار، وذلك بارتفاع 15 في المئة خلال 3 أشهر فقط، وذلك مع قلة المعروض من القسائم والبيوت.

وأشارت مصادر لـ«النهار» إلى ان هذه المستويات السعرية بدأت ترسخ لأسعار جديدة في سوق العقار، خاصة للمساحات الكبيرة التي بها ساحات خلفية أو أمامية والتي تصلح لأن تكون ديوانيات، موضحة ان أغلب القسائم المعروضة في هاتين المنطقتين ذو مساحات كبيرة والتي يمكن اعادة تقسيمها وبيعها والربح منها أيضاً.

وشددت مصادر على أن توقعات سعر المتر في منطقة الديرة التي تمتد ما بين الخليج العربي والدائري الرابع ستشهد مزيداً من الارتفاعات بنسب مختلفة، تتراوح ما بين 5 و15 في المئة وفقاً للعرض والطلب.

وأوضحت مصادر ان اسعار العقار السكني مازالت تواصل ارتفاعها رغم تداعيات الجائحة والتي أدت الى ارتفاع أسعار السكن الخاص في بعض المناطق خاصة شرق القرين، وذلك نتيجة انتقال العديد من السكان من المناطق التي أُغلقت وتم حظرها بشكل جزئي أو كلي، حيث تحول العديد منها من سكني إلى استثماري بنمو في الايجارات بنحو 25 في المئة، ما انعش عمليات التأجير، سواء للمواطنين او الوافدين، لافتة الى ان هذا التحول انعكس بالايجاب على بقية مناطق الكويت التي أصبحت تشهد طفرة سعرية في عمليات البيع.

وذكرت مصادر لـ«النهار» ان هذا الوضع الشائك ستكون له آثار سلبية في سوق العقار واحداث فقاعة عقارية نتيجة الارتفاع الكبير وغير المبرر في أسعار العقار والأراضي، خاصة ان كثيرا ممن يحصل على بيته الجديد خارج الديرة يقوم بتأجيره سكناً للعمالة في المناطق الخارجية ويستفيد هو من عائد التأجير لإعادة الايجار في المناطق السكنية الخاصة.

وزادت مصادر عقارية ان التوزيعات الحكومية للعقارات لابد ان تتواصل مع فتح الباب للقطاع الخاص للدخول في حل المشكلة الإسكانية.

