مال وأعمال

أظهرت بيانات رسمية صدرت امس أن الاقتصاد الأميركي أضاف 194 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي لينخفض معدل البطالة إلى 4?8 في المئة.

وأوضحت وزارة العمل الأميركية في تقرير أن معدل البطالة انخفض بنسبة 0?4 في المئة في سبتمبر الماضي ليصل إلى 4?8 في المئة فيما تراجع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 710 آلاف إلى 7?7 ملايين شخص. وأكد التقرير أن معدل البطالة وعدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة انخفضا بذلك بصورة ملحوظة من أعلى مستوياتهما في نهاية فترة الركود التي استمرت من فبراير إلى أبريل 2020 إلا أنهما يظلان رغم ذلك أعلى من مستوياتهما قبل تفشي جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

