«بيتك» فاز بجائزة أفضل بنك خاص للخدمات المالية الإسلامية

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن فوزه بجائزة «أفضل بنك خاص للخدمات المالية الإسلامية»، وهي جائزة مرموقة على مستوى العالم ضمن النسخة الحادية والثلاثين من جوائز مجلة «برايفت بانكر إنترناشيونال» لعام 2021.

وتمنح المجلة العالمية هذه الجائزة بناء على تكيّف المؤسسات المالية مع تحولات الأسواق والتكنولوجيا في اقتصاد ما بعد «كوفيد-19»، وتقديراً لاستراتيجيات الاستثمار المسؤولة اجتماعياً وقدرة هذه المؤسسات على تعزيز إيراداتها أثناء التداعيات الاقتصادية غير المسبوقة التي سببتها الجائحة. وتشمل مجالات التقييم الرئيسة الأخرى للبنوك والابتكار الرقمي واعتماد التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء.

كما تقوم لجنة تحكيم مستقلة بتقييم كل مشاركة وتصنيفها، ليتم بعدها جمع إجمالي الدرجات ومقارنتها مع معايير أخرى لتحديد المؤسسة الفائزة.

وأعرب رئيس تكنولوجيا المعلومات للمجموعة في «بيتك»- هيثم التركيت، عن اعتزازه باختيار «بيتك» كأفضل بنك خاص للخدمات المالية الإسلامية لعام 2021، مشيراً إلى أن فوز البنك بهذه الجائزة المرموقة يؤكد نجاحه في تطوير أفضل الحلول المصرفية والمالية المبتكرة، وريادته عالمياً كمؤسسة مالية إسلامية، فيما يعكس قدرته على تعزيز أدائه المالي ومرونته العالية خلال الجائحة.

وأكد أن الجائزة تأتي تتويجاً لجهود «بيتك» في توفير خدمات مالية اسلامية عالية الجودة، لاسيما بعد النجاحات المهمة التي حققها «بيتك» وساهمت في الارتقاء بصناعة الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى حرصه على تطوير الخدمات في صناعة التمويل الإسلامي.

تفوق رقمي

وأضاف التركيت: «رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها واقع الجائحة على الاقتصادات والأسواق، إلا أننا انفردنا في إطلاق العديد من الخدمات الرقمية خلال عامي 2020 و2021، مثل خدمة التوقيع الإلكتروني لمعاملات التمويل الشخصي كأول بنك في الكويت، كما كان «بيتك» أول من يطبق تقنية جديدة على مستوى العالم للطباعة الفورية للبطاقات المصرفية في غضون 3 دقائق بدون طلب مسبق. بالإضافة إلى ماسبق، يقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية عبر القنوات المختلفة كتطبيق الموبايل KFHonline، وفروع KFH Go والموقع الإلكتروني وغيرها من القنوات البديلة».

وأوضح أن فوز «بيتك» مستحق عن جدارة بفضل الإسهامات الواضحة التي حققها في تطوير الخدمات المالية الإسلامية وابتكار المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء بكل كفاءة وفعالية ومواكبة أحدث التقنيات التمويلية والمصرفية.

نقاط قوة

وأكد التركيت أن الجوائز العالمية التي حصدها «بيتك» هذا العام تؤكد نقاط القوة الرئيسة التي يتمتع بها، فالبنك يزخر بالأنشطة القوية والمتنوعة المتوافقة مع الشريعة، ولديه مستويات سيولة عالية، إلى جانب الانتشار الجغرافي للمجموعة، بالإضافة إلى الخدمات الاستثمارية والمصرفية المتنوعة التي تتبنى أحدث التقنيات والمعايير المالية العالمية. وذكر أن «بيتك» حقق قفزات نوعية في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، من خلال تبني أحدث ابتكارات التكنولوجيا المالية، فضلاً عن تبوؤ مكانة رائدة في سوق الصكوك الإسلامية والخدمات المالية.

من جانبها، أشارت مجلة «ميد» الى ان «بيتك» «حقق بإرثه كأول بنك إسلامي يتم تأسيسه في الكويت، إنجازات كبيرة خلال 44 عاماً من مسيرته. ونظراً إلى أنه البنك الإسلامي الوحيد الذي يغطي العديد من الأسواق الدولية، فهو قادر على تقديم خدمات فريدة لعملائه». تجدر الإشارة إلى أنه يتم تقديم الإصدار الحادي والثلاثين من جوائز مجلة برايفت بانكر إنترناشيونال، التي تم تنظيمها بالتعاون مع ميدل إيست إيكونوميك دايجست (ميد)، والشركة الأم غلوبل داتا. وتغطي مواضيع مجلة «برايفت بانكر إنترناشيونال» البنوك وشركات الخدمات المالية والوساطة ذات الصلة ومزودي التكنولوجيا في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. كما تهتم المجلة بصناعة الخدمات المالية من خلال توفير معلومات قيمة وذات مصداقية حول الاستراتيجيات والمنتجات والخدمات المصرفية الخاصة العالمية، والرقابة والامتثال، وصفقات الاندماج والاستحواذ، والتكنولوجيا وغير ذلك من المواضيع.

