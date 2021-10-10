«برقان»: عرض خاص لعملاء «Youth» لحضور «Venom»

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن منح عملاء حساب Youth للشباب فرصة حصرية لحضور العرض الافتتاحي الخاص لفيلم Venom مجّانا في جراند سينماز بمركز الحمراء للتسوق. سيتم تنظيم العرض الخاص للفيلم بالتعاون مع جراند سينماز يوم الأربعاء 13 أكتوبر، 2021 على الساعة 8:00مساءً. ويمكن لعملاء حساب Youth حجز تذاكرهم المجانية عبر شباك تذاكر جراند سينماز في مركز الحمراء للتسوق عبر إظهار بطاقة السحب الآلي الخاصة بهم ابتداء من اليوم. المقاعد محدودة ويحق لكل عميل الحصول على تذكرتين مجانيتين فقط.

يسعى بنك برقان إلى مكافأة عملاء حساب الشباب باستمرار بخصومات وعروض حصرية في المحلات والعلامات التجارية الشهيرة والمفضلة لديهم، بالإضافة إلى تجارب ترفيه مميزة تلائم تطلعاتهم وأسلوب حياتهم.

