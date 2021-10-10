أميركا والصين تجريان «محادثة تجارية صريحة»

مال وأعمال

أجرت الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي محادثة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي ناقشا فيها الممارسات التجارية الصينية التي تعتبرها واشنطن غير منصفة. وقال بيان صادر عن مكتب تاي إنه «خلال التبادل الصريح بينهما، أقرت السفيرة تاي ونائب رئيس الوزراء ليو بأهمية العلاقات التجارية الثنائية بين بلديهما وتأثيرها ليس فقط على الولايات المتحدة والصين فحسب وانما أيضا على الاقتصاد العالمي». وهذا هو الاتصال الثاني بين المفاوضين التجاريين الرئيسيين بعد تدهور العلاقات بشكل خطير بين واشنطن وبكين خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وكان الطرفان قد تحدثا آخر مرة في مايو الماضي.

