القطاع الخاص أطلق مبادرة لتوعية الشباب بالتنسيق مع «الإعلام الأمني»

مال وأعمال

بالتعاون والتنسيق مع ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية، وانطلاقا من دورها الاجتماعي ومشاركتها في المسؤولية المجتمعية ، أطلقت مجموعة العايش، مبادرة توعوية في مناطق طريق الوفره - ميناء عبد الله، لتوعية الشباب بمخاطر الجلوس بجانب الطرق السريعة، وتوجيههم بضرورة الابتعاد بمسافة كافية عنها حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.

وفي هذا السياق اوضح عيد العايش رئيس مجلس إدارة مجموعة العايش ان المبادرة تأتي ضمن المقترحات التي تم تقديمها لوزارة الداخلية لنصح وتوجيه الشباب بمخاطر جلوسهم بجانب الطرق، مشيرا الى تقديم عدد من الهدايا للشباب خلال الحملة ، مثمنا تجاوبهم مع النصائح التي تهدف الى حمايتهم من مخاطر الطرق والحوادث. وبهذه المناسبة ثمن مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، العميد توحيد الكندري جميع المبادرات المجتمعية والتوعوية التي من شأنها زيادة الوعي لدى افراد المجتمع وتجنب المخاطر والاضرار . من جانبه أشاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني العقيد ناصر بوصليب بالمبادرة التوعوية التي تهدف الى الحفاظ على أرواح الشباب من خلال توجيههم باختيار اماكن أكثر أمناً والبعد عن الطرقات السريعة، مؤكدا اهمية تلك المبادرات المجتمعية في تحقيق التوعية بين المواطنين والمقيمين.

