هاشم تفقَّد سير العمل في مشاريع مجمع الزور النفطي

مال وأعمال

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) استضافة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم، صباح امس ، حيث تفقد تطور سير العمل في مشاريع مجمع الزور النفطي والوقوف على العمليات النهائية لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال التي انطلقت منتصف يوليو الماضي.

واستمع هاشم إلى شرح قدمه مدير مجموعة المشاريع الكبرى للغاز المسال المهندس هشام الثويني حول استعدادات البترولية المتكاملة لإطلاق المرحلة الثانية من تشغيل مشروع المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.

كما قدم مدير مجموعة العمليات للغاز المسال المهندس محمد العتيبي استعراضا عن الخطوات التشغيلية للمرحلة الثانية من المشروع. وكذلك قدم مدير مجموعة المشروع الكبرى لمصفاة الزور ابراهيم العوضي ومدير مجموعة العمليات لمصفاة الزور بالوكالة فهد الصالح شرحاً وافيا لسير العمل في مشروع مصفاة الزور.

ورافق هاشم في الجولة الرئيس التنفيذي للبترولية المتكاملة بالوكالة وليد البدر، ونائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات والغاز المسال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بالوكالة عبدالله العجمي، وعدد من المسؤولين في الشركة، خلال الجولة التي انطلقت من المبنى الإداري الجديد لمصفاة الزور في الـ 8 صباحا.

وتعتبر مشاريع مجمع الزور النفطي أهم مشاريع القطاع النفطي الهادفة إلى زيادة القدرة الانتاجية للكويت من خلال جعل المزيد ممكنا، والذي يتكون من: مجمع للتكرير (مصفاة الزور)، مرافق دائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ، ومجمع لصناعة البتروكيماويات .

