«ألفا» مستمرة في مهرجان سحوبات «ألفا تاب»

مال وأعمال

قالت شركة السور لتعبئة الوقود « الفا» إنها مستمرة في حملة مهرجان السحوبات لشريحة (ألفا تاب) بقيمة 5 د.ك وذلك لدخول السحب الكبير على سيارة شيفروليه سيلفرادو 8 سلندر موديل 2021 وحزمة اخرى من الجوائز القيمة من محطات ألفا للوقود. ومن جانبه صرح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات والعلاقات العامة بشركة السور لتسويق الوقود سالم الحساوي إن الحملة بدأت في اول اغسطس الماضي 2021 وسنتهي في 30 أكتوبر الجاري 2021 ، مؤكداً أنه يأتي في إطار خطة الشركة الترويجية لمنتجاتها من جانب ولتحقيق آمال وطموحات عملاء «ألفا» لتقديم كافة متطلبات الجمهور ومرتادي محطات وقود «ألفا».

وأضاف الحساوي في بيان صحافي أن جوائز المهرجان الحالي تشتمل على سيارة واحدة سيلفرادو 2021 اضافة إلى تسع قوارب من نوع كاياك لعدد 9 فائزين كما سيتم توزيع بطاقات تعبئة وقود لعشرين فائزاً قيمة البطاقة 50 ديناراً.

وذكر أن الشرائح ستكون متوافرة بأسواق ترولي أو بقاله المتوافرة بمحطات ألفا للوقود في المواقع، مؤكداً أن عملية المشاركة بالسحب سوف تتم على جوائز الحملة عند التعبئة بقيمة 5 دنانير للشريحة.

وبحسب الشروط والضوابط للجوائز المرصودة سوف يفوز بالجائزة الكبرى السيارة الحاصل على أعلى رصيد تعبئة لشريحة ألفا تاب وسيتم اختيار عدد 9 فائزين يتم تدريجيا حسب أعلى رصيد لتعبئة شريحة ألفا تاب للفوز بقارب كاياك واحد لكل فائز وسيتم اختيار عدد 20 فائزاً تدريجيا حسب رصيد التعبئة لشريحة ألفا تاب للفوز بعدد 20 شريحة ألفا تاب مع رصيد بقيمة 50 دينارا.

