راسل: 15 % من كهرباء الكويت «المتجددة» في 2030

مال وأعمال

قام عمدة الحي المالي لمدينة لندن، ألدرمان وليام راسل، بزيارة الكويت في الفترة ما بين 6 و8 أكتوبر. وإن عمدة الحي المالي لمدينة لندن هو سفير دولي لقطاع الخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة.

حيث تعتبر المملكة المتحدة هي المُصدّر الرئيس للخدمات المالية في جميع أنحاء العالم، بقيمة 64 مليار جنيه إسترليني. تضم مدينة لندن الكثير من البنوك الأجنبية، وحسابات الإقراض المصرفي الدولي بشكل أكثر من أي مركز آخر. وتقدم المملكة المتحدة أيضًا خدمات بحرية استثنائية، وتمويلاً إسلامياً، وخدمات قانونية، وتأميناً، وتعليماً، وتمويلاً وتسليم البنية التحتية. كما يرأس عمدة الحي المالي مؤسسة مدينة لندن، الهيئة الحاكمة لمدينة لندن، والتي تكرس جهودها وتدعم مدينة لندن، المدينة المزدهرة والنابضة بالحياة، المتنوعة، والمستدامة داخل المملكة المتحدة والناجحة عالميًا.

خلال زيارته للكويت، التقى عمدة الحي المالي لمدينة لندن كلاً من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير المالية خليفة حمادة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار غانم غنيمان.

كما التقى رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الوطني للكويت ناصر مساعد الساير، ورئيس مجلس إدارة هيئة أسواق المال أحمد الملحم.

وتحدث عمدة الحي المالي إلى أعضاء اتحاد مصارف الكويت خلال الفعالية العامة المشتركة التي أقيمت خلال زيارته.

مؤتمر تغيُّر المناخ

تهدف زيارة عمدة الحي المالي إلى تسليط الضوء على مؤتمر تغير المناخ 26 المقبل للأمم المتحدة، الذي سيعقد في غلاسكو في وقت لاحق من هذا العام. يعد جدول أعمال مؤتمر تغير المناخ 26 لعام 2021 ذا أهمية كبيرة في تحديد الوجهة التي يجب اتباعها والحصول على الالتزامات من جميع البلدان لمعالجة أسوأ آثار تغير المناخ والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة أو أقل. إلى جانب هذا الهدف، سلط عمدة الحي المالي الضوء على خبرة المملكة المتحدة والابتكار في مجال التمويل المستدام وكيف يمكن لهذه الخبرة مساعدة قطاع الخدمات المالية الكويتي لإطلاق العنان للفرص الهائلة التي يوفرها التحول الأخضر.

كما سعى عمدة الحي المالي إلى تعميق علاقات المملكة المتحدة مع صندوق الثروة السيادي الكويتي من خلال الهيئة العامة للاستثمار، لتشجيع الاستثمار في الثروة السيادية الداخلية دعماً لأجندة حكومة المملكة المتحدة، كما عزز الفرص لشركات الخدمات المالية والمهنية البريطانية التي تتخذ من الكويت مقراً لها. وأكد من جديد العلاقة المهمة بين البلدين الصديقين.

كما سعى عمدة الحي المالي لمدينة لندن إلى تعميق علاقات المملكة المتحدة مع صندوق الثروة السيادية الكويتي من خلال هيئة الاستثمار الكويتية، لتشجيع الاستثمار في الثروة السيادية الداخلية دعماً لأجندة حكومة المملكة المتحدة. كما عزز الفرص لشركات الخدمات المالية والمهنية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها في الكويت وأعاد تأكيد العلاقة المهمة بين البلدين الصديقين.

ثقة الكويت

قال عمدة الحي المالي لمدينة لندن وليام راسل: «إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في الكويت ويشرفني أن ألتقي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ولاتزال الروابط بين المملكة المتحدة والكويت قوية ودائمة. نرحب بثقة الكويت المستمرة بلندن وباقتصاد المملكة المتحدة، حيث جددت الهيئة العامة للاستثمار الالتزام بإنفاق 180 مليار دولار من الاستثمارات من خلال مكتبها في لندن. وهذا يخلق فرص عمل مشتركة وازدهارا لكلا بلدينا.

«تستمر لندن بعرضها للمستثمرين العالميين حيث يزداد قوة أكثر فأكثر. إن مزيج مدينة لندن الفريد الذي يشمل النطاق الزمني واللغة والنظام القانوني والموهبة العالمية ونظام الخدمات المالية يجعلنا حقًا بوابة لرأس المال العالمي وبوابة لتقديم المشورة العالمية.

الطاقة المتجددة

مع اقتراب موعد انعقاد قمة العمل المناخي 26، تحرص المملكة المتحدة بشدة على أن تصبح الكويت حليفة في مكافحة تغير المناخ. ستستضيف مؤسسة مدينة لندن قمة المنطقة الخضراء «Green Horizon» خلال مؤتمر تغير المناخ 26. يسعدنا أن نرى أن الكويت قد التزمت هدف الحصول على 15% من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. من خلال العمل معًا، يمكن للخبرة البريطانية والابتكار في التمويل المستدام أن يساعد قطاع الخدمات المالية الكويتي على إطلاق العنان للفرص الهائلة التي يوفرها الانتقال الأخضر.

وقالت السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس: « إن زيارة عمدة الحي المالي إلى الكويت تسلط الضوء على التعاون الوثيق بين الكويت والمملكة المتحدة في مجال الخدمات المالية والمهنية. مؤسسة مدينة لندن، التي يرأسها عمدة الحي المالي، لديها تاريخ رائع يعود إلى قرون مضت ومازالت مدينة لندن اليوم مدينة عالمية نابضة بالحياة وممتلئة بالموهبة. تعتبر لندن والمملكة المتحدة رائدتين عالميا في النظرة المستقبلية، وتحرصان على الشراكة مع الآخرين لمشاركة الخبرة والمهنية الرائدة على مستوى العالم».

