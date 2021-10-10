431 مليون دينار تداولات العقار في سنتين

مال وأعمال

قال تقرير الشال ان آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل كشفت عن ارتفاع في سيولة سوق العقار في أغسطس 2021 مقارنة بسيولة يوليو 2021، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر أغسطس نحو 431 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 15.5% عن مستوى سيولة شهر يوليو 2021 البالغة نحو 373.1 مليون دينار، وأعلى بما نسبته 60.4% مقارنة مع سيولة أغسطس 2020، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 268.7 مليون دينار.

وتوزعت تداولات أغسطس 2021 ما بين نحو 418.2 مليون دينار عقوداً، ونحو 12.8 مليون دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 1,237 صفقة، توزعت ما بين 1,190 عقوداً و47 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 817 صفقة وممثلة بنحو 66% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 136 صفقة وتمثل نحو 11%، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 31 صفقة ممثلة بنحو 2.5%. وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر أغسطس بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أغسطس 2020) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 268.7 مليون دينار إلى نحو 431 مليون دينار، أي بما نسبته 60.4%، وشمل الارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص فقط وبنسبة 89.3%، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة -6.2% وسيولة النشاط التجاري بنسبة -3.3%.

