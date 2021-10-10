اتحاد العقاريين: زيادة الكهرباء والماء تعسف ضد «الاستثماري» و«التجاري»

مال وأعمال

اكد اتحاد العقاريين رفضه للدراسة التي أعلن عنها وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الدكتور مشعان العتيبي، والخاصة بزيادة تعرفة الكهرباء والماء على كل القطاعات العقارية باستثناء السكن الخاص والتي من المتوقع أن تقر بعد سنتين.

وقال الاتحاد خلال بيان صحافي إن مثل هذا الامر يشكل تعسفاً حقيقيا ضد كل القطاعات العقارية التي سيطالها القرار وعلى رأسها قطاعا العقار الاستثماري والتجاري، اللذان عانيا وما زالا يعانيان من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد التي ضربت العالم نهاية العام 2019 والتي مازالت آثارها ماثلة حتى يومنا هذا.

وأضاف ان غض النظر عن قطاع العقار السكني واستثنائه من جديد من زيادة تعرفة الكهرباء والماء، انما يشكل مزيداً من الامعان في التعسف ضد هذه القطاعات لصالح العقار السكني الذي تضخمت اسعاره بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الاخيرة، خاصة بعد أن اصبح ملاذاً لشريحة كبيرة من اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة والمتوسطة والتي وجدت فيه فرصاً استثمارية مغرية بعد ارتفاع عوائده بسبب زيادة الاقبال عليه.

وأشار الاتحاد الى ان العقار الاستثماري والتجاري لم يكد يفق من صدمة زيادة التعرفة في العام 2016 حتى جاءته صدمة جائحة فيروس كورونا نهاية العام 2019، وها هي الحكومة تجهز لصدمة جديدة لكل القطاعات العقارية الاخرى التي أصبحت تعاني من قرارات غير مدروسة أثرت سلباً على أدائها وعلى عوائدها المالية.

وأوضح الاتحاد أنه من غير المقبول ان تتحمل قطاعات العقار الاستثماري والتجاري وحتى الصناعي، كلفة الرسوم التي أصبحت تزداد بشكل دوري، بالشكل الذي اصبح يهدد وجودها ويهدد مصالح التجار والمستثمرين فيها، خاصة وأن هذه القطاعات مازالت تعتبر ملاذاً لشريحة كبيرة من اصحاب رؤوس الاموال المتوسطة والكبيرة الذين لا يجدون مجالات أخرى للاستثمار بها في ظل الظروف الحالية.

وجدير بالذكر أن مجلس الوزراء، كان قد اقر في العام 2016 المشروع الحكومي الخاص بزيادة تعرفة الكهرباء بواقع 5 فلوس للشريحة حتى 3000 كيلو واط في السكن الخاص (منازل)، و8 فلوس للشريحة من 3 الى 6 آلاف كيلو واط، و10 فلوس للشريحة من 6 الى 9 آلاف، و15 فلساً للشريحة التي تستهلك أكثر من 9 آلاف كيلو واط/ ساعة شهرياً.

وفي الشقق الاستثمارية اقرت الحكومة تعرفة بواقع 5 فلوس حتى ألف كيلو واط، و10 فلوس من 1000 الى 2000 كيلو واط، و15 فلساً فوق ذلك، فيما تم اقرار تعرفة ثابتة بين 10 و25 فلساً للقطاعات الحكومية والصناعية والغذائية وغيرها.

