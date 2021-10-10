«stc» افتتحت فرعها الأكبر والأكثر تقدماً في الكويت

مال وأعمال

افتتحت شركة الاتصالات الكويتية stc، أكبر فروعها وأكثرها تقدمًا في الكويت في مارينا مول، وبتصميمات حديثة وتجهيزات قائمة على أحدث التقنيات يفتح الفرع الجديد ابوابه ليمنح العملاء تجربة رقمية وذكية، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي للشركة.

وفي حفل الافتتاح، الذي حضره الرئيس التنفيذي لشركة stc المهندس مزيد الحربي، بالإضافة إلى أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة، تم تدشين الفرع الجديد بتصميم جديد يدمج كل من الميزات المبتكرة والكفاءة المحسّنة بما يبرز الفهم العميق الذي تتمتع به stc في تلبية الاحتياجات المتنوعة لقاعدة عملائها المتزايدة، لاسيما مع العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية مع زيادة عدد الحاصلين على اللقاح، ليرحب الفرع الجديد بالزوار في تجربة تسوق استثنائية.

وتم تصميم فرع مارينا مول المكون من طابقين، بما يضمن البساطة وراحة العميل.

حيث يشمل الطابق الأول العديد من أقسام عرض المنتجات والتي تضم أحدث الهواتف الذكية وأجهزة الترفيه المقدمة من قبل أفضل العلامات التجارية في العالم.

كما يوفر للعملاء إمكانية تجربة الأجهزة مباشرة، بينما يتعرفون على عروض stc الخاصة والباقات الحصرية.

وتعليقًا على الافتتاح، قال م. عامر عطوي، الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في stc: «نركز باستمرار على تعزيز تجربة العملاء من خلال توفير الوصول الى مجموعة منتجاتنا وخدماتنا بكل سهولة ويسر».

