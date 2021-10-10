لبنان: الكويت سندنا عند الشدة والمحن

وطن النهار

استقبل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية نقلت أربعة جرحى اصيبوا بانفجار خزان وقود في بلدة التليل شمالي لبنان في شهر أغسطس الماضي.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الابيض الذي استقبل الجرحى على ارض المطار لوكالة الانباء الكويتية (كونا) نشكر الكويت اميرا وشعبا والتي أعادت أبناءنا سالمين الى وطنهم بعد تطبيبهم وقد عودتنا دائما على وقوفها الى جانب الشعب اللبناني في اوقات الشدة والمحن.

واضاف الابيض ان الكويت تدعم دائما القطاع الصحي في لبنان وتسهم في تجهيز اقسام الطوارىء ومراكز الرعاية الاولية وتقديم الاجهزة الطبية للمستشفيات.

من جهته قال نائب السفير في لبنان المستشار عبدالله الشاهين لـ (كونا) انه بتوجيه ورعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد قام الجهاز الطبي في الكويت بمتابعة دقيقة لحالة الاشقاء اللبنانيين الذين اصيبوا في انفجار عكار الاليم والذين امضوا نحو شهر ونصف الشهر تحت عناية طبية فائقة من الكوادر الطبية في مستشفيات الكويت.

بدوره اعتبر رئيس بلدية البيرة وممثل بلديات عكار محمد وهبة ان الكويت أحست بوجعنا وسارعت الى نجدة وتطبيب اولادنا الجرحى.

وأعرب محمد باسم أهالي عكار وأهالي الجرحى عن شكره للكويت اميرا وشعبا والتي اعادت الامل لأبناء عكار وعودة الجرحى سالمين الى ديارهم بعدما كانوا في حالة الخطر الشديد.

واستقبل الجرحى في مطار رفيق الحريري الدولي اضافة الى وزير الصحة اللبناني ونائب سفير الكويت لدى لبنان مدير الطبابة في الجيش اللبناني العميد جورج يوسف واهالي الجرحى.

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية نقلت في 22 أغسطس الماضي في بادرة انسانية الى مستشفيات الكويت ستة مصابين لبنانيين من جراء انفجار خزان الوقود الذي وقع في بلدة (التليل) بمنطقة (عكار) شمال لبنان والتي تكفلت الكويت بعلاجهم.

وكان انفجار خزان الوقود في بلدة التليل في اغسطس الماضي قد أدى الى سقوط 31 قتيلا و80 جريحا.

