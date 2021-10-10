«الصحة» و«التعليم».. يتصدَّران الجهود الإنسانية الكويتية

وطن النهار

واصلت المؤسسات والهيئات الكويتية نشاطها الإنساني المتجدد لتقديم يد الدعم والمساندة للنازحين والمحتاجين في المنطقة، خاصة على الصعيدين الصحي والتعليمي في ظل بداية عام دراسي جديد واستمرار تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد - (كوفيد 19).

وتركزت المساعدات الخارجية التي قدمتها المؤسسات الكويتية خلال الأسبوع المنتهي في الأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية.

وبداية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي وقّع اتفاقية منحة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 1?9 مليون دولار أميركي للاسهام في دعم مشروع تطوير الخدمات الصحية للاجئين السوريين في الأردن.

وقال المدير العام للصندوق مروان الغانم في تصريح صحافي على هامش التوقيع الذي جرى الأحد الماضي إن الاتفاقية تهدف إلى توفير الخدمات الصحية للاجئين السوريين في الأردن من خلال تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية ومتابعة وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الغانم إن مشروع تطوير الخدمات الصحية للاجئين السوريين سيستفيد منه نحو 84447 شخصا، ومن المتوقع تنفيذ جميع أعمال المشروع في غضون عامين.

وفيما يتعلق بلبنان أيضا استقبل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية نقلت ثلاثة أطنان من حليب الأطفال إهداء من الشعب الكويتي إلى الشعب اللبناني. وجرى تسليم شحنة الإغاثة إلى جمعية الهيئة النسائية للرعاية والتواصل الاجتماعي اللبنانية بإشراف سفارة دولة الكويت لدى لبنان ممثلة بالسكرتير الأول ياسين الماجد.

وأكد قائد الطائرة العقيد الركن الطيار راكان الزمانان لـ كونا أن الحمولة عبارة عن شحنة من حليب الأطفال وهي إغاثة عاجلة للبنان مقدمة من جمعية قوافل للاغاثة والتنمية بالتعاون مع وزارة الدفاع الكويتية.

وفي الأراضي الفلسطينية، اختتم وفد من الجمعية الكويتية للاغاثة الأربعاء الماضي زيارة للضفة الغربية استمرت أياما عدة نفذ خلالها مشاريع إنسانية مختلفة استفادت منها أسر محتاجة ومؤسسات وجمعيات فلسطينية.

وأضاف عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الإغاثة بالجمعية جمال النوري لـ كونا لدينا مبلغ محدد وتبرع من الأمانة العامة للأوقاف وتبرع من بيت الزكاة والهيئة العامة لشؤون القصَّر ومبلغ آخر من فزعة الأقصى فجئنا لتقديم المساعدات في قطاعات وأماكن جغرافية محددة.

وعلى الصعيد المحلي في الكويت قامت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتوزيع 200 حقيبة مدرسية ولوازمها على أبناء أسر محتاجة في الكويت والمسجلة بكشوفات الجمعية تزامنا مع العودة إلى المدارس.

وقالت مديرة إدارة المساعدات المحلية بالجمعية مريم العدساني لـ كونا إن الحقيبة المدرسية تشتمل على جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية ما يسهم في تخفيف معاناة الأسر المحتاجة لتجهيز أبنائها للعام الدراسي الجديد.

وأشارت العدساني إلى أن توزيع الحقائب المدرسية على أبناء الأسر المحتاجة يأتي ضمن المبادرات الإنسانية المستمرة للجمعية إلى جانب تبنيها مشاريع عدة في الجانب التعليمي كدفع أقساط الرسوم الدراسية عن أبناء الأسر المحتاجة المسجلين بكشوفاتها.

