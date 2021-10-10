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وطن النهار

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46 مخالفاً للإقامة ومتغيباً في قبضة الأمن


تمكَّن رجال أمن الاحمدي من خلال حملة أمنية قاموا بها من ضبط 46 شخصا (رجالاً ونساء) منهم 6 رجال تغيب وانتهاء اقامة، 11 امرأة تغيب وانتهاء اقامة، 29 من دون اثبات، وتمت احالتهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الادارة استمرار الحملات الأمنية والمرورية على جميع المناطق في المحافظات الست، لضبط الخارجين على القانون والمخالفين لقوانين الاقامة والعمل، وتدعو الادارة الى ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن في الابلاغ عن المخالفين وعدم التستر أو ايواء أي مخالف لقانون الاقامة، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.


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