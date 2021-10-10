«الداخلية»: وفاة شخصين غرقاً

وطن النهار

تمكن رجال خفر السواحل من انقاذ 7 أشخاص من الغرق، فيما لقي شخصان مصرعهما وفقدان شخص واحد وجارٍ البحث عنه، وذلك بسبب التيارات المائية القوية. وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه ورد بلاغ الى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بغرق عدد من المقيمين في شاطئ المسيلة، وعلى الفور انتقلت دوريات الادارة العامة لخفر السواحل الى موقع البلاغ، وتبين أن 10 أشخاص يتعرضون للغرق بسب التيارات المائية القوية، فتم التعامل معهم وانتشال 7 أشخاص وهم بحالة جيدة، ووفاة 2، وجارٍ البحث عن شخص مفقود.

وتدعو الادارة المواطنين والمقيمين مرتادي البحر الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بشروط الأمن والسلامة وتوفير كل المستلزمات الوقائية حفاظاً على حياتهم عند نزولهم الى البحر، والاتصال بعمليات خفر السواحل رقم (1880888) أو هاتف الطوارئ (112) لتلقي البلاغات عن أي حالات طارئة أو حوادث مفاجئة.

