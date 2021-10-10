«الإطفاء»: المتقدم للدورة رفض إجراءات الفحص.. وتطاول

وطن النهار

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام بشأن ما ذكر في بعض مقاطع الفيديو التي أظهرت أحد المتقدمين لدورة مشغل آلية اطفاء وتداولت في مواقع التواصل الاجتماعي، اذ توضح الادارة أن المذكور رفض اجراءات فحص النظر المقررة لاستكمال اجراءات القبول والتطاول على بعض منتسبي ادارة

تدريب قوة الاطفاء وهددهم، ماجعلهم يضطرون الى التوجه الى مخفر الشرطة لتسجيل قضية اهانة موظف وتهديد، ولكن عند حضور ولي أمره تم التراجع عن تسجيل القضية بحقه، تقديرا لوالده الذي تعهد بعدم تعرض ابنه لهم.

وختمت الادارة بيانها بأن أبواب قوة الاطفاء العام دائما مفتوحة للجميع وترحب بأي مواضيع وشكاوى تسير وفق الأطر القانونية، كما ان قوة الاطفاء العام تحتفظ بحقها لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد كل من يسيء اليها والى منتسبيها.

