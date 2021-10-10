فيصل الحجي بوخضور في ذمة الله

وطن النهار

فقدت الكويت أحد أبنائها المخلصين المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والسفير والوزير الأسبق فيصل الحجي بوخضور الذي وافته المنية الجمعة الماضية عن عمر ناهز 74 عاما بعد رحلة عطاء طويلة في العمل الدبلوماسي والسياسي.

ولد الفقيد الراحل عام 1946 وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس في مصر عام 1968 والتحق في شهر أكتوبر من العام نفسه بالعمل لدى وزارة الخارجية وتدرج فيها حتى تم تعيينه سفيرا للكويت لدى البحرين بين عامي 1988 و1992.

وتقلد الراحل فيصل الحجي بوخضور عدة مناصب قيادية اذ عين عام 1993 وكيلا لوزارة الاعلام حتى عام 1999 وفي يوليو عام 2003 عين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل فوزيرا للاعلام بالوكالة بين 4 يناير و 30 مارس 2005.

وفي مارس 2007 تم تعيين الراحل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء واستمر في هذا المنصب حتى يونيو عام 2009 علما أنه كان يشغل قبل وفاته رحمه الله منصب مستشار في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

من جانبها أبنت وزارة الاعلام المغفور له باذن الله تعالى فيصل الحجي بوخضور وزير الاعلام الأسبق والمستشار في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الذي انتقل الى جوار ربه بعد رحلة عطاء وطنية ممتدة تقلد خلالها العديد من المواقع الرسمية الرفيعة.

ونقلت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة أنوار مراد في بيان صحافي تعازي ومواساة وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لأسرة الفقيد والأسرة الاعلامية ومحبيه جميعا سائلا المولى تعالى أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الفقيد الراحل تقلد منصب وكيل وزارة الاعلام بين عامي 1993 و1999 ثم وزيراً للاعلام بالوكالة من 4 يناير 2005 حتى 30 مارس 2005 ترك خلالها بصمات مضيئة في خدمة الاعلام الرسمي بدولة الكويت وجهودا بارزة للنهوض به في جميع مجالاته.

«النهار» التي آلمها الخبر تتقدم لذوي الفقيد بالعزاء سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن سكنه فسيح جناته.

