الخالد تابع استعدادات موسم الأمطار

وطن النهار

جدَّد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد التأكيد على اهمية خدمات البلدية كركيزة من الركائز الحضارية في الكويت، مثمنا جهود القائمين عليها، سواء مركزيا او في فرع بلدية محافظة الاحمدي، خاصة القطاعات المعنية بالحياة اليومية للمواطن والمقيم والتي تقدم مجموعة حيوية من الخدمات التي تنعكس ايجابا على المجتمع والدولة. جاء ذلك خلال لقائه المهندس سعود الدبوس مدير فرع بلدية محافظة الاحمدي، وفيصل العتيبي مدير ادارة النظافة واشغالات الطرق، وخالد المري رئيس مراكز النظافة، وذلك في ديوان عام محافظة الاحمدي، حيث اطلع المحافظ على احدث المستجدات وجهود فرق عمل البلدية والخطط الموضوعة للفترة المقبلة لمجمل شؤون النظافة في المناطق السكنية والزراعية علي امتداد المحافظة والتي شهدت الكثير من الخطوات الايجابية، كما تطرق اللقاء الى الاستعدادات المبكرة لموسم الامطار المقبل ضمن منظومة الجهات ذات الصلة بالمحافظة. وأكد المحافظ الخالد انه في ظل الخدمات والجهود المبذولة حاليا تبقى الطموحات أكبر في الارتقاء بأداء أجهزة البلدية في محافظة الاحمدي ومختلف المناطق في الكويت.

