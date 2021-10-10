«أمانة الأوقاف» تدعم مشروع رعاية المرضى المعسرين

وطن النهار

أعلنت الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير تنفيذ مشروع رعاية المرضى المعسرين، بالتعاون وبدعم من قبل الأمانة العامة للأوقاف، مشيرة الى أنه اشتمل «على 450 غسلة لمرضى الكلى، و3 عمليات زراعة قوقعة، وتركيب سماعات لـ 37 حالة مرضية، اضافة الى تقديم 6 كراس متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، اضافة الى توفير 20 جهاز فحص سكر، و13 جهازا لفحص الضغط، وتقديم 10 عكازات».

نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لـ «تنمية الخيرية» الدكتور ناصر العجمي، أكد أن الأمانة العامة للأوقاف تعد شريكا رئيسا للجمعية، واصفاً التعاون معها بالمثمر، مبيناً أن استمرارها بتقديم هذا الدعم في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، لا سيما في ظل جائحة كورونا وما خلفته، لأمر يعزز العمل الخيري.

وقال العجمي ان «تنمية الخيرية»، تحرص على وصول المساعدات لمستحقيها، من خلال ضوابط وشروط يتم التأكد منها عبر مستندات تقدم للجمعية وتدقق من قبل باحثيها، مبينا أنها تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم المرضى، لا سيما مشروعها الذي تعمل من خلاله على كفالة 5 أشخاص سنوياً بمبلغ اجمالي يقدَّر بـ 25 ألف دينار، لدعم مرضى الفشل الكلوي وكفالة مصروفات عملية الغسل الكلوي الأسبوعي.

وأشار الى العمل على تخفيف وطأة المرض والأعباء الاقتصادية المصاحبة والواقعة على عاتق المريض وذويه، من خلال دعم المعسرين منهم، والوقوف الى جانبهم، خاصة في الأمراض المزمنة الخطرة المهددة للحياة، والمرتبط علاجها بتكلفة مادية عالية.

