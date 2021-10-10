استخراج حصوة كبيرة لمريض بـ«الأميري» قد تدخل «غينيس»

وطن النهار

أعلن استشاري جراحات الجمجمة والوجه والفك بمركز طب الأسنان الأميري الدكتور محمد المصري عن عملية استخراج حصوة بطول 6 سم وزنة 74 غراما، أجراها القسم لمريض (55 عاماً)، مبينا أنها من الحالات النادرة. وأضاف أن هذه الحصوة التي استخرجت من المريض أكبر من حجم الحصوات التي سجلت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فقد كانت أكبر حصوة سجلت في موسوعة غينيس وزنها 50 غراما، وكان طولها 6 سم، أما في حالتنا فكان وزنها 74 غراما وطولها 6 سم.

وأوضح المصري أن القصة بدأت عندما أتى مريض 55 عاما مصاب بالسكر، وكان لديه التهاب في الغدة اللعابية تحت الفك من الناحية اليمنى، فقمنا بعمل أشعة، والأشعة أظهرت مجود حصوة، وبعد عمل التحليلات اللازمة، واختفاء الالتهاب بالأدوية المضادة، قمنا باجراء عملية استخراج للحصوة، خلال ساعتين بسبب كبر الحجم، وكذلك استخراج الغدة اللعابية تحت الفك، مشيرا الى أن المريض خرج بعد ثلاثة أيام وهو حالياً يراجعنا باستمرار. وعن أسباب الحصوات الموجودة في الغدد اللعابية، أكد المصري أنها تنشأ عن قلة شرب المياه خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، وأحيانا تنشأ عن التهاب بسيط ثم يتم ترسيب أملاح معينة فتتكون الحصوة، مضيفا أن حالات الحصوة في الغدة اللعابية منتشرة، ولكن الأحجام ليست بهذا الشكل الكبير. ونوه المصري الى أن هذا النوع من الحصوات منتشر في الكويت نتيجة الجو الحار، ونتيجة عدم شرب المياه الكافية، خصوصا الناس الذين يعملون في أماكن مكشوفة.

