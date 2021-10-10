الكويت استنكرت استمرار اعتداءات الحوثي

وطن النهار

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة ‏العربية السعودية عبر استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة إضافة إلى استهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين وصاروخ باليستي.

وقالت الوزارة في بيان لها إن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

