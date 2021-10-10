العتل: إنجاز تقييم مؤهلات المهندسين غير الكويتيين خلال «كورونا»

وطن النهار

زكت الجمعية العمومية العادية لجمعية المهندسين الكويتية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للعامين 2021/2023 برئاسة المهندس فيصل دويح العتل وبحضور مندوبي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

من جهته تقدم رئيس الجمعية المهندس فيصل دويح العتل بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم ، معربا عن الأمل في أن يواصل مجلس الإدارة خدمته للمهندسين والمهنة والمجتمع والدولة على أكمل وجه، موضحا ان العام (2020) كان عاما نقابيا استثنائيا ومميزا لكل المهندسين والمهندسات في الديرة، وبالطبع أساسه ثقتكم التي نكرر دائما اعتزازنا بها ، ودعمكم الكبير الذي ننطلق منه كأساس لكل الأعمال التي يتم القيام بها بمساندتكم ومشاركتكم جميعاً، فلكم الشكر وعظيم الامتنان.

ونوه العتل الى أن الجمعية تفخر في توسع عملها التطوعي لتكون شريكا فاعلا حتى في علاقات الكويت الخارجية، فاستقبلنا وبصدر رحب كل السفراء والقائمين بالأعمال الذي أبدوا سرورهم وارتياحهم، لإجراءات الاعتماد واشتراطات مزاولة المهنة الهندسية عن طريق وزارة الخارجية، وأصبحنا شريكاً حقيقياً للعمل الحكومي، بتنسيق عمليات التصديق على المؤهلات الهندسية للزملاء غير الكويتيين، وهذه شراكة حقيقية وعملية جعلت المهندسة والمهندس الكويتي رقماً صعباً، ورفعت مكانة جمعية المهندسين الكويتية ، مؤكدا ثقته لمتطلبات المرحلة المقبلة والعهد الجديد في البلاد، والجمعية اليوم على مشارف إقرار توسيع عملها وشراكتها مع الحكومة، من خلال مشاريع نأمل أن تقر من قبل الجهات المعنية، حيث ستفتح لنا معاً مجالات أوسع للعمل، وتعزز آفاق حفظ حقوقنا كمهندسين، والحصول على مكاسب أكثر في مختلف المجالات.

