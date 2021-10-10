«المرأة الدولية» نظَّمت معرض الصور الفوتوغرافية

وطن النهار

في إطار استراتيجية مجموعة المرأة الدولية التي تهدف من خلالها إلى إلقاء الضوء على ثقافات الشعوب، والتعريف بالفنانين الموهوبين في جميع مجالات الفن، وفي إطار برنامجها الشهري للأنشطة والفعاليات؛ نظّمت مجموعة المرأة الدولية معرض الصور الفوتوغرافية بالتعاون مع السفارة الايطالية، والذي تضمن العديد من الفعاليات المتميزة.

وقد استهلت منسّقة العلاقات العامة للمجموعة ليلى بولس الفعالية بكلمة مميزة، رحبت خلالها بالفنانين المشاركين، وبالسادة الضيوف، كما استعرضت برنامج الحفل هذا، وقد رحب السفير الإيطالي كارلو بالدوتشي بأعضاء مجموعة المرأة الدولية في السفارة ومن ثم اطلاعهم على الأسباب التي دعته الى تخصيص جزء من السفارة التي تم تسميتها «مساحة للايطاليين والكويتيين» «Spazio Italia-Kuwait»، حيث يكون كمنتدى لحوار بين الشعبين وتبادل المشاريع والمبادرات المشتركة بين البلدين الصديقين، كما أكد على أن مثل هذه المعارض هي أحد أوجه التبادل الثقافي بينهما؛ وبهذه المناسبة تم تقديم درع تذكاري تكريماً لسعادته.

كما تقدمت كريستيانا بالدوتشي حرم السفير الإيطالي ورئيسة مجموعة المرأة الدولية بالكويت بكلمة رحبت فيها بالجميع، ومن ثم قالت نيابة عن المصور الفنان الإيطالي ريمو كازيلي إننا سوف نعرض فيلماً بعنوان الجمال العظيم عن الحقبة الرومانية، حيث كان الفيلم بتقنية عالية. وللمرة الأولى قدم المصور عثمان محمد إقبال الذي عاش وترعرع على أرض الكويت الطيبة شرحاً توضيحياً للوحاته التي تعكس التراث الكويتي الأصيل، وأوجه تطور البيئة والفن في حقب: الماضي والحاضر والمستقبل لهذا البلد العظيم وكان العرض بعنوان التقاط الكوت.

