ملاذ فريد لمحبي الطبيعة والحياة البرية في العالم مدغشقر.. جزيرة الأحلام و السعادة

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جزيرة مدغشقر واحدة من أجمل الجزر التي تقع في قارة أفريقيا وتتمتع بالطبيعة الخلابة والنباتات الرائعة والحيوانات النادرة ويمتد الخط الساحلي بها على مسافة تزيد على 5000 كم من الشواطئ الواسعة ذات الشعاب المرجانية المذهلة، جنبا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من التضاريس المميزة، بما في ذلك سلاسل الجبال البركانية، المرتفعات الوسطى والغابات المطيرة الرطبة في الشرق، ومنحدرات الحجر الرملي الجافة في الغرب، والغابات الرائعة أيضا فى الشمال.

ومدغشقر تعتبر من كبرى أربع جزر العالم التي توجد في المحيط الهندي، ولقد أصبحت السياحة في مدغشقر من أهم الوجهات السياحية لاحتوائها على الكثير من المتنزهات والأماكن الطبيعية والأماكن السياحية الجميلة.

مدغشقر هي موطن لما يقرب من 15 ألف نوع من النباتات، بما في ذلك أشجار الباوباب الضخمة، والغابات الفريدة من نوعها في الجنوب، مع أكثر من 800 نوع من بساتين الفاكهة، إلا أن النشاط البشري لا سيما الحرائق المستخدمة في الأغراض الزراعية قد أضر كثيراً بالبيئة الطبيعية بالجزيرة، حتى اختفى ما يقرب من 90 في المائة من الغابات الأصلية هناك منذ وصول البشر إلى مدغشقر.

كما تفتخر البلاد أيضا بالحياة الحيوانية المثيرة للإعجاب بشكل كبير، لا سيما مع أكثر من 100 نوع من الليمور، والتي تعتبر جميعها تقريبا نادرة أو مهددة بالانقراض، فضلا عن أكثر من 300 نوع من الطيور، وما يقرب من 260 نوعا من الزواحف، وعدد كبير من البرمائيات والحشرات.

ولكن الحدائق الوطنية الموجودة مازالت تتيح الفرصة للزائرين للاستمتاع بالكثير من الكنوز الخفية، سواء البرية أو الطبيعية التي تستحق الاكتشاف، بما في ذلك حديقة رانومافانا الوطنية، وحديقة إيسالو الوطنية، فضلا عن متنزه أنداسيبي الوطني.

و أفضل وقت لزيارة مدغشقر في سبتمبر ونوفمبر ليتفادى السياح الأمطار، ويستمر المناخ حاراً وممطراً في مدغشقر من نوفمبر حتى أبريل.

ويتجنب السفر إلى مدغشقر في مايو حتى اكتوبر لأن المناخ هناك يكون جافاً وبارداً وتنتشر الرياح التجارية الجنوبية الشرقية وأحيانا تتواجد الأعاصير والتي تكون مدمرة.

محمية تسينجي دي بيمارا

تعتبر من أهم و أكبر المحميات الطبيعية التي تقع في غرب مدغشقر، والتي يزورها عدد كبير من السياح، فيها فصائل من العصافير النادرة والليمورات وحيوانات أخرى.

تحتوي على مرتفعات مكونة من حجر الكلس، وقد وضعت «اليونيسكو» هذه المحمية في قوائم التراث العالمي، لتصبح المحمية من الأماكن الفريدة في العالم والتي تشكل جذباً سياحياً لمدغشقر وتزيد السياحة في مدغشقر.

جزيرة الليمور

من الجزر المهمة في مدغشقر وتحتوي على الحيوانات المهددة بالانقراض، ويتمكن السائح من التعرف عليها وعلى أنواعها وعند الذهاب إلى جزيرة الليمور يمكنك الاستمتاع بالمناظر الخلابة، حيث حقول الأرز الممتدة على جانبي الطريق والعربات البدائية التي تجرها الحيوانات.

مدينة فولبوينت

من مدن مدغشقر الجميلة التي تتميز بالشواطئ الخلابة ويمكنك الاستمتاع بقوارب الصيد، كما يتوافر الكثير من الفنادق التي تحتوي على أفضل الأنشطة الشاطئية، وتقديم أفضل الأكلات من الأسماك المشوية التي تتميز بها المدينة.

حديقة إزالو الوطنية

تقع هذه الحديقة في المنطقة الجنوبية الوسطى من جزيرة مدغشقر، وتحتوي هذه الحديقة على وديان شديدة الانحدار وحجر رملي ومناطق مراعٍ.

كما تحتوي على أشجار النخيل والكثير من المناظر الجميلة التي يستمتع بها السياح، وتنظم رحلات السياحة في مدغشقر ساعات لقضاء السياح فيها الأوقات والاستمتاع بجمال الطبيعة الخلاب.

أشجار الباوباب

هي غابة جميلة تقع في غرب مدغشقر في منطقة مينابي وتتميز بأشجار الباوباب بكمية كبيرة على طول الطريق، كما تتميز بأنها غابة جاذبة للسياح لكثرة المناظر الخلابة بها.

جزيرة القراصنة سانت ماري

توجد هذه الجزيرة على الساحل الشرقي من مدغشقر، وتعتبر هذه الجزيرة من أهم مناطق الجذب للسياح لأنها توفر لهم كل وسائل الترفيه والراحة والاستجمام وممارسة الألعاب الشاطئية المميزة والاستجمام والاستمتاع بالمناظر الخلابة بالجزيرة ، كما تمكن زيارة هذه الجزيرة في الخريف أو في الصيف.

حديقة ماسولا الوطنية

من كبرى المحميات الطبيعية وأفضل أماكن السياحة التي توجد في مدغشقر وتقع في الشمال الشرقي من الجزيرة، وتتميز حديقة ماسولا الوطنية بالكثير

من أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض فهناك حيوان ايي ايي، وهو نوع من حيوانات الليمور المهددة بالانقراض ، وأنواع من السحالي المتنوعة الأحجام ، كما هناك ايضا النسور والثعابين وحيوان ضفدع الطماطم وذلك للونه المميز، كما أن الحديقة تتمتع بالشواطئ

الرائعة، وتمكنك ممارسة رياضة السباحة والتجديف والغوص والكثير من الأنشطة.

مشاهدة الحيتان

تمثل ظاهرة الحيتان في مدغشقر حدثاً كبيراً يسافر إليه السياح من كل مكان في العالم، وتمكن مشاهدة الحيتان في مدغشقر بدءا من يونيو حتى سبتمبر. وذلك بسبب هجرة هذه الحيتان من القارة القطبية الجنوبية لتتجمع في الساحل الشرقي في مدغشقر لتبدأ بالولادة هناك.

شواطئ تاماتاف

تتميز شواطئ تاماتافا بالملاهي اليدوية بها، فيمكن ركوب الأحصنة واللعب بالعربات عن طريق رجل يقوم بتحريكها عن طريق عجلة عملاقة، كما بالمدينة سوق يمكن شراء المنتجات المحلية منه.

شاطئ إيل سانت ماري

يعتبر من أكثر الشواطئ زيارة في العالم ويقع على الجزيرة التي تحمل الاسم نفسه، والتي تطل على المحيط الهندي، ويقع في الشمال الشرقي من مدغشقر.

شاطئ تسارابانجينا

تسارابانجينا من أجمل الشواطئ في مدغشقر التي تتمتع بالرمال الناعمة وبمنظر خلاب مع النباتات الاستوائية الخضراء، ويقع الشاطئ على جزيرة تبعد عن «نوسي بي» بحوالي ساعة بالقارب.

شاطئ أنكاو

أنكاو من الشواطئ الهادئة في مدغشقر والتي تقع في قرية صغيرة للصيد، وتنتشر الأكواخ الصغيرة على طول الشاطئ.

مدينة أنتارناناريفو

تقع وسط مدغشقر وهي مدينة متميزة بها قصور ملكية وكنائس ومساجد، وهي مدينة ممتعة في زيارتها، كما أن هناك جزيرة نوزي بي التي تمتد على طول الساحل الغربي، ويوجد بها المطاعم العالمية الكبيرة التي تقدم الطعام على الرمال في وسط الطبيعة الساحرة، وهناك متنزه ماسوالا الذي في شمال شرق مدغشقر ويحتوي على مجموعة كبيرة من الحيوانات والطيور و تزيد السياحة في مدغشقر.

حيوانات مدغشقر النادرة

? أفعى رمح الأنف

? النمس المخطط

? الدودة الألفية أو ما تسمى بـ «أم أربعة وأربعين»

? حيوان الترنك الذي يشبه حيوان القنفذ البق الأحمر

? حيوان الليمور الأكثر شهرة في مدغشقر

? الثعلب الطائر وهو من أنواع الخفافيش العملاقة

? ضفدع الطماطم الذي يجذب الدارسين إليه حيث إنه يعتبر من الحيوانات التي تصدر مادة لزجة سامة