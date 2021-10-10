هذال: الخيل العربية فتنة!

Sunday النهار

ما بين الإنسان وعشق الخيول قصص طويلة لن نملَّ سردها، لما تحتويه من حقائق مثيرة على مر العصور، وبما ان البيئة الخليجية حافلة بعشق هذا الكائن الذي أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام بأن «الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة»، وحرصه على الاهتمام به وترويضه والعناية به، التقينا مالك اسطبل «الهذال» المحامي هذال مثقال الهذال الذي تحدث باسهاب عن عالم الخيول وما يحمله من اسرار وحقائق جميلة.

وأكد الهذال ان مربط الهذال يحتوي على عدد من الخيول العربية الأصيلة، كما تطرق الى مشاركات الخيول لديه في بعض المسابقات وحصدها مراكز متقدمة.

وإليكم تفاصيل الحوار..

? كيف كانت بداية علاقتك بالخيول والفروسية؟

? في البداية أشكركم جميعا على اهتمامكم بمحبي مربي الخيل العربية. واما بخصوص بدايتي مع هذا العالم الجميل الكريم السخي كانت منذ الطفولة في سن تسع سنوات كان الوالد رحمة الله عليه يصطحبني معه الى مكان نستأجر منه الخيل للركوب وكان موقعه شمال الكويت تحديدا في الصبية، منطقة مخيمات، وتعلمت ركوب الخيل وبعدها اصبح عند اخي الكبير صباح ابوفارس خيل عربية غير مسجلة موجودة مع الابل، وكنا كل يوم نركب مسافات فوق عشرة كيلو مترات في العطلة الربيعية وهذه كانت اول طعم لتعلقي بالخيل العربية الاصيلة.

«بتلا»

? لماذا اخترت الفروسية؟ وماذا يميزها؟ وهل كان لها تأثير في شخصيتك؟

? اولا، لماذا اخترت الفروسية، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا سبق الا في خف أو في حافر أو نصل»، معنى الحديث (السبق هو العوض وبالتالي اصبح القمار جائزاً في سباقات الخيل والابل والرمي في السهم ولها طبعا شروطها).

والهدف من اجازة السبق (العوض) هو لحث شباب المسلمين على تعلم ركوب الخيل والابل والرمي في السهم، ثانيا ما يميزها طبعا الفروسية انواع منها (سباقات القدرة والتحمل والسرعة وقفز الحواجز والدريساج وغير ذلك من انواع الركوب)، لكن انا في بدايتي كنت اعشق ركوب الخيل وبعدها تطور الموضوع ودخلت عالماً آخر وهو فتنة الخيل العربية (عالم جمال الخيل العربي الاصيل) كانت اول فرس امتلكتها وانتجت منها فرساً عربية من خطوط الجمال (الشو) بنت مروان مقنفكيو ولد اسطورة خيل الجمال مروان الشقب وانتجت منها مهره اسميتها «بتلا» وهي اول انتاج لي وبعدها دخلت عالم «خيل السرعة» وتدريبها لسباقات السرعة في الميادين الرسمية وطبعا سلالة خيل السرعة تختلف تماما عن سلالة خيل الجمال، وأما عن تأثيرها في شخصيتي فلا شك في أنه ايجابي ومن هذه الآثار، طبيعة الخيل تجعلك تبصر وتتأمل في خلق الله، خصوصا ان الخيل أقسم الله تعالى بها في سورة العاديات.

غياب الدعم

? تأسيس مربط للخيول يحتاج دعماً مادياً وعناية، فهل هناك جهة راعية تقدم الدعم، أم يعتبر جهدا ذاتيا؟

? للأسف، ان أبطال الكويت في المحافل العالمية في مختلف أنشطة الفروسية ينقصهم الدعم المادي والرعاية على سبيل المثال لا الحصر في سباقات القدرة والتحمل يتوجه شباب الكويت الى بطولة كأس العالم للقدرة والتحمل مواجهين منتخبات تدعمهم دولهم وشبابنا بمجهودهم الفردي تأهلوا للمشاركة وان شاء الله سوف يرفعون علم الكويت بعد ماتم انشاء اتحاد الفروسية الكويتي يمثلهم منتخب الكويت بدعم من الهيئة العامة للشباب والرياضة، ويمثل المنتخب الفارس عبدالعزيز الهاني والفارسة دلال المزيد والفارس عبدالله المطيري والفارسة ايمان العتيبي والفارس ضاري المطيري والفارس مصعب المغري والفارسة نادية العازمي والفارس ماجد الديحاني، اما بخصوص سباقات السرعة للخيل العربية الاصيلة فهي مدعومة من بيت الجواد العربي برئاسة الشيخة سارة فهد الصباح وكان سمو الامير الراحل صباح الاحمد رحمة الله عليه هو الراعي الرسمي لبيت الجواد العربي وكل سنة في تطور وبوجود الشيخة سارة نطمح بالمزيد من التطور لرياضة الفروسية بإذن الله وانا متفائل جدا في السنوات القادمة.

? ماذا عن رؤوس الخيل التي يضمها أسطبل «الهذال» هل كانت تحمل ميزة معينة منذ بدء التأسيس؟

? طبعا «الافراس» هي اساس اي مربط ولابد من اختيار فرس تملك التركيبات الجسمانية الجميلة والبدقري القوي هو اساس لتطور الانتاج.

? هل هناك اهتمام بالخيول العربية الاصيلة ومن اين يتم جلبها؟

? في الفترة الاخيرة ولله الحمد نرى توجها كبيرا لانتاج دماء سرعة والكثير من مرابطنا في الكويت استوردت دماء منافسة دوليا لتعزيز الانتاج المحلي.

? هل تستطيع التمييز بين الخيل العربي والانكليزي والهندي والمهجن، وهل هناك مختصون في هذا الجانب؟

? بكل تأكيد كل سلالة لها شي يميزها فالخيل العربية هي من سلالات الخيول الخفيفة في العالم وهي تابعة لمنطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية، والخيول العربية تتميز برأسها المميز وذيلها المرتفع وتعد بذلك واحدة من الأنواع التي من السهل التعرف عليها عبر العالم، وهي واحدة من أقدم سلالات الخيول وأفضلها وقدرتها على الركض لمسافات طويلة وجمالها الملفت للنظر.

أغراض

? مانعرفه هناك من ينتقي الخيول للوجاهة وهناك للمضمار، والبعض الآخر يتاجر فيها، هل صحيح هذا الجانب؟

? نعم صحيح البعض ينتقيها للوجاهه وهذا الامر نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اما بخصوص التجارة ولاشك أن تجارة الخيول مربحة جدا، وذلك لشموليتها على جميع مستلزمات الخيول المعروفة بأنها باهظة الثمن، وجارية في الأفراس والفحول والتي تلقى اهتماما كبيرا جدا من تجار دول العالم ولكي تتطور الخيول وتجارتها لابد أن تهتم بها الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص، وأنه لابد من الاهتمام بالأنشطة واقامة البطولات وأيضا الدعم المادي للملاك، ولاسيما أن الأنشطة والبطولات تعمل على تطوير الخيول بشكل كبير، لأن ذلك يعود في النهاية الى مصلحة البلد نفسها، وفي الوقت الحاضر أصبحت تجارة الخيول العربية في العالم من أكثر أنواع التجارة رواجا وشهرة، نظرا لكثرة الطلب عليها خصوصا من قبل الأغنياء والأثرياء والملوك الذين يحرصون على اقتنائها والحصول على الخيل العربي الأصيل صاحب الدم النقي والصافي فسلالة الأحصنة العربية سلالة معروفة في العالم أجمع ومعروفة بشكلها ومميزاتها، وهي سلالةٌ منفصلة ويمكن تمييزها بوضوح بمجرد نظرة واحدة الى الشكل الخارجي الذي يظهر الكثير من الجمال والرشاقة.

مدينة فروسية

? مربو الخيول يحتاجون إلى أراض من أجل العناية والتدريب والاهتمام بها، كيف استطعت توفير هذا؟

? هذا الجانب متعب جدا لملاك مربي ومدربي الخيل الاعداد في ازدياد والاماكن محدودة نتمنى ان يكون لنا مدينة متكاملة بجميع مرافقها من ميدان الى مستشفى خاص للخيل وكوادر طبية واجهزة.

? الطريق لـ هواة تربية الخيول فيه تحديات وصعوبات، كيف تجاوزت هذه الصعوبات؟..

? مازالت التحديات والصعوبات موجودة ونعاني من عدم وجود كوادر طبية ومستشفيات مختصة.

? الخيول تحتاج الى مراكز طبية متخصصة لعلاجها..

? فقدنا الكثير من الخيول بسبب عدم وجود وضعف اعداد الاطباء البيطريين المختصين لعلاجات المغص واصابات الميادين وغيرها.

دعم واستقدام

? أصحاب الأنعام الأخرى من الماشية والبقر والابل يحصلون على دعم الأعلاف بينما لا يحصل أصحاب الخيل على أي دعم في الأعلاف وهناك الكثير من الشباب من قام ببيع خيوله، مضطرا بسبب عدم مقدرته على توفير الغذاء والعلاج لها، فهل من تعليق؟

? من هنا نطالب الهيئة العامة للثروة الحيوانية ان تلتفت لنا وتخصص لنا حجراً صحياً ودعماً لملاك الخيل بالاعلاف والحشائش وتوفير تطعيمات على مدار السنة وكذلك هناك نقص في العمالة نتمنى فتح استقدام العمالة.

? هل شاركت في مسابقات محلية من خلال الخيول التي تمتلكها..؟ وما أهم الجوائز التي حصدتها والبطولات التي شاركت فيها؟

? شاركت في اول تجربة لي كمدرب ومالك ومنتج، والحمدلله حصلت على مراكز متقدمة في نادي الصيد والفروسية بدعم من بيت الجواد العربي.

? تخلى الكثير من الشباب عن الاستمرار في حلمه بتربية الخيول،لعدم وجود دعم واضح ماتعليقك..؟

? الشباب عندهم طاقات عالية نتمنى من الجهات المختصة توجيههم الى هذه الرياضة الجميلة وهي بالاصل موروثنا الشعبي.

? بعض الخيول تمتلك رسوم اصدار جوازات، وتسجيل، وبدل فاقد، وتحليل دم، تسجيل مواليد، وتصدير، هل لدينا مركز خاص يهتم في هذا الجانب..؟

? نعم لدينا بيت الجواد العربي المتطور دائما ويدعم الملاك من خلال بطولات وميزانية سنوية نشكرهم عليها خصوصا الشيخة سارة الصباح فقد طورت ونحن نترقب الموسم القادم بعد ما تم إعلان اشواط سباقات الخيل العربية.

? ماذا عن عروض جمال الخيل التي تجري بين وقت وآخر؟

? الكويتيون متميزون في هذا الجانب ولهم مشاركة خارجية مشرفة بدعم من بيت الجواد العربي.

خيول زينة

? هناك خيول للزينة وخيول للسباق وأخرى للقدرة والتحمل، كيف يتم التمييز بينها..؟

? من خلال سلالتها (البدقري) وتركيبتها الجسمانية وهناك دماء فخيل الجمال بعضهما يتميز بنعومة‏تركيبتها الجسمانية كذلك خيل السرعة تتميز بتركيبتها الجسمانية والقدرة والتحمل في دماء اشتهرت بقطعها المسافات الطويلة بسرعة محدده ودقات قلب في وقت معين.

? هل صحيح أنه لدى الخيول لغة اشارة جسد تحمل معاني مختلفة كيف تسهل هذه الاشارات طريقة التفاهم بينها مع المربي مع التسليم بصعوبة ترويض الخيل؟

? تستخدم الخيول حركات وأصواتاً وايماءات للتواصل مع بني جنسها ومع الانسان، فكما أن للبشر لغة خاصة بهم، للخيول لغتهم الخاصة، فهذه الأصوات والحركات ليست ضوضاء أو حركات عشوائية، فكل حركة لها دلالتها وتستطيع من خلالها التعبير عن السعادة والغضب والألم والجوع والمرض، ويستطيع مدربو الخيول فهمها من مجرد النظرة، مما يجعل طريقة التعامل أكثر سلاسة وبساطة.

? ما العمر المثالي لتعليم الفروسية؟ وهل تحتاج هذه الرياضة الى لياقة بدنية معينة؟

? لا يوجد عمر مثالي لركوب الخيل لكن تحتاج الى لياقة بدنية وجسم صحي ورياضي.

? ما أنواع الخيل؟ وماذا يميز الخيول العربية عن غيرها؟

? انواع الخيل كثيرة لكن اشهرها الخيول ذات الدم الحار: (بالانجليزية: Hot-blooded Horses)، خيول تربى لسرعتها وخفة حركتها، وتتميز بأنها سريعة التعلم وسريعة الانفعال في آن واحد، كما أنها شجاعة وجريئة، أما من الناحية الجسدية فهي نحيلة، وذات أرجل طويلة ولياقة عالية، ومن الأمثلة عليها الخيول العربية، وخيول ثوروبريد.

? الروايات والقصص العربية القديمة تحمل أسماء رؤوس خيل أخذت مكانة مميزة لدى الفرسان في ذلك الوقت فهل يمكن أن نتعرف على بعض مزايا تلك الخيول؟

? ارتبط الفارس العربي بالخيل العربية ارتباطاً كلياً فهي كانت سلاحهم في الحروب والقتال واشتهر العرب في ذلك الوقت في العديد من القصص.

? كم العمر الافتراضي للخيل؟ وهل يتم احالتها للتقاعد اذا كبرت في السن؟

? العمر يصل 30 سنة، وفي الختام اشكركم على اتاحة الفرصة لي واتمنى أن أكون ضيفاً خفيفاً عليكم.

