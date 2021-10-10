«غابة الدمار».. عين فاطمة تشهد على جحيم غزة

Sunday النهار

فتحت شابة فلسطينية بجهد شخصي نافذة مذهلة ومروعة لما يجري في قطاع غزة، وسجلت لحظات انسانية مؤلمة وموحية في نفس الوقت لمدينة محاصرة تترنح تحت موجات من القصف المتوالي تحيل حياة البشر الذين يعيشون حصارا خانقا ومزمنا الى غابة من الدمار حسب ما وصفت لجنة تحكيم جائزة أنيا نيدرينغهاوس اعمالها التي ترصد لحظات تحبس الانفاس بعمق مأساوي حيث لاتشغل افق غزة سوى الخرائب وغمامة دخان القصف وذيول الصواريخ الساقطة والصاعدة.

وبحسب تقرير نشرته شبكة فويس أوف أميركا فقد فازت الشابة الفلسطينية فاطمة شبير (24 عاما) بجائزة الشجاعة أنيا نيدرينغهاوس الألمانية في التصوير الصحافي من المؤسسة الدولية لإعلام المرأة IWMF وتعتبر الجائزة التي تشرف عليها المؤسسة الدولية لإعلام المرأة تقديراً لعمل المصورات اللواتي يعرضن أنفسهن للخطر لنقل الأخبار من خلال الصور.

والتقطت شبير، وهي أصغر صحافية تحصل على الجائزة حتى الان صورا من غزة من أمام مبان دمرها القصف الاسرائيلي. وفي تعليقها على منحها الجائزة قالت شبير الحياة هنا (في غزة) مختلفة، وكان علي أن أجد طريقة لإظهار ما كان يحدث واضافت في ملاحظات نشرتها IWMF قائلة إنه لشرف عظيم أن أحصل على هذه الجائزة، خاصة في صورة أنجا، حيث إننا جميعًا ما زلنا نتعلم من إبداعها، ورحلتها، وسعيها وراء الحقيقة. ولاحظت لجنة تحكيم الجائزة التي ضمت ممثلين عن وكالة أسيوشيتد برس ومصورين صحافيين آخرين أن شبير استغرقت وقتًا لمتابعة رواية القصص الحميمة، ما أظهر لنا الخسائر الجسدية والعاطفية أثناء العمل في خطر شديد. وأضافت اللجنة إن مقال فاطمة المصور المذهل هو أحد أقوى المشاركات التي كان من دواعي سرور لجنة التحكيم مراجعتها خلال السنوات العديدة الماضية وتابعت عملها مع الضوء والزوايا والتكوين رائع لأنها تنسج غابة من الدمار في فناء منزلها الخلفي. وتحمل جائزة أنيا نيدرينغهاوس اسم مصورة ألمانية كانت تعمل وكالة أسيوشيتد برس قتلت في 2014 أثناء عملها في أفغانستان.

وتركز الصور التي التقطتها شبير على الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، الذي أفضت آخر فصوله في مايو الماضي إلى مقتل أكثر من 200 شخص بينهم عشرات الأطفال. وتعيش شبير في مدينة غزة حيث استطاعت توثيق الحياة اليومية عندما بدأت الغارات الجوية الإسرائيلية القطاع. وقالت شبير في تصريح صحافي إن كل ما يحدث في غزة يستحق التوثيق.

واستطاعت صور شبير التي التقطتها في ظروف قاسية جدا جذب انتباه لجنة التحكيم، إذ قالت إليسا ليس مونيرز، المديرة التنفيذية للمؤسسة الدولية لإعلام المرأة، إن أعضاء اللجنة أعجبوا بالصور التي التقطت بشكل لايصدق من بين حطام القصف المستمر الذي كانت تعيشه شبير. وأضافت أن هذه الشابة كانت جزءا من الصراع ولكنها استطاعت أن تصمد كمدنية تحاول البقاء على قيد الحياة وكمصورة تريد توثيق الحياة اليومية هناك.

ودرست شبير الصحافة، وتعمل مصورة صحافية مستقلة وتقوم بتوثيق الحياة اليومية بطرق غير عادية في قطاع غزة. وتقول إن مهمتها غير سهلة، فقد كانت تركض نحو ما يحدث في القطاع، وبقيت في الشوارع حتى تستطيع التقاط صور توثق الحياة تحت القصف.

