مؤشرات تستدعي العلاج السريع

آراء

كلي ثقة بأن هناك الكثير في وطني يعملون بجهد وإخلاص بهدف بنائه وتطويره، لكن بالمقابل النتائج مازالت متواضعة وبمستوى متدنٍ أوصلت شريحتين الى حالة تستدعي العلاج السريع، الأولى شريحة الخبراء والقياديين المخلصين والشريحة الثانية هم شباب الوطن الطموحون، وأصبحنا نعيش الواقع نشهد فيه وبشكل متكرر ردود أفعال متفاوتة تعبر عن عدم الرضا حتى وصلنا إلى مؤشرات خطرة، أعزائي كوني قريباً من الفرق المهنية وأرى الأفعال وأسمع التعليقات فمن واجبي وواجب زملائي نقل الصورة لعلها تصل إلى من يستطيع أن يغير ويعالج، ومن المؤكد بأننا جميعا نسهم في هذا العلاج، ودعوني باختصار أقدم التحدي وردود الافعال وبالاخير نطرح الحل.

التحدي:

مستوانا الحالي متدنٍ ولا يوازي قدراتنا وامكاناتنا، وهذا ما يجعل المخلصين في حاله من الاحباط، فالجميع منا يتساءل: أين الأولويات وأين خطوات تحقيق الرؤية الجديدة؟ وما سبب تدني مؤشرات الأداء؟ ولماذا نتجاهل الشباب ولا نعطيهم الفرص؟

ردود الأفعال:

تتفاوت حسب قدرات الجيل على الصبر وحجم كمية الأمل لديهم، فجيل الخبراء كل منهم مر برحلة من خلالها عاش التحديات ويملك الصبر والقدرة على الصمود والمواجهة والعمل بإخلاص، ونستطيع قراءة مؤشر خطر عند هذا الجيل عندما نشهد اسلوبهم الانهزامي الذي يعكس فقد الأمل وانطفاء شعلة الشغف، أما جيل الشباب فنجد طموحاتهم تتغلب على الواقع وردود أفعالهم قد تكون أكثر شراسة لدرجة أن عدداً منهم فعلا هاجر للبحث عن فرص خارج البلد وهذا يعتبر مؤشراً خطيراً ويحتاج إلى وقفة جادة.

نأخذ نفساً عميقاً،،

الحل:

الكل يجب أن يتحمل المسؤولية ولا نرميها فقط على أشخاص بعينهم، فالكل عليه ان يسهم بما يستطيع ابتداءً من تقدير النعم وتحويل الأجواء إلى أجواء إيجابية وزراعة الأمل عند أجيالنا، كما ونحتاج أفعالاً نرى من خلالها حرص القادة على مستقبل الكويت ونشهد خطوات حقيقية ملموسة في رحلتنا في صناعة رؤية الكويت ومسؤولية الشباب تجاهها، نحتاج القياديين المخلصين الذين يضعون تطوير البلد وأهله في أولويات أعمالهم، نحتاج إنجازات حقيقية تفجر طاقات أجيالنا وتحسسهم بقيمتهم.

أيها القادة سارعوا في الحل فجميعنا يريد أن يرى مستقبل البلد جميلاً، وإلا سنفقد الكثير.

