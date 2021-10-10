الحوار الوطني فرصة

آراء

دعوة وتوجيه صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه- إلى حوار وطني بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ما هي الا فرصة لتأليف القلوب ونبذ الخلافات وتعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة، والالتفاف حول الوطن وبناء دولة المواطنة والقانون، والعمل معاً من أجل بناء وطن واحد، ترفرف عليه راية السلام، ذلك كله من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات، ونبذ الفرقة، وفي واقع الامر هذه الثقافة ليست وليدة اليوم في المجتمع الكويتي، بل هي امتداد لثقافة سائدة منذ القدم.

وما احوجنا في الوضع الراهن إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لحل الملفات العالقة المتراكمة منذ سنوات طوال والتي تحتاج إلى وضع حلول متكاملة لها، وبيئة عمل تتسم بالتعاون والإيجابية، ووضع مصلحة الكويت في المقدمة وليست اي اعتبارات اخرى.

أتصور أن حاجتنا ملحة إلى أهل الحكمة والفطنة والاعتدال القادرين على احتواء الخلافات، وتلطيف الأجواء، وإعلاء قيمة العقل، ونبذ الكراهية والتكسب والمزايدات، والتوظيف السياسي للطائفية والدين والمذهب.

لا شك ان الاستقرار والابتعاد عن التأزيم السياسي من المطالب الرئيسة في المرحلة المقبلة دون المساس بالدستور.

