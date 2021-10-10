آراء

أكتب هذا المقال قبل أن تظهر نتائج الحوار الوطني الذي دعا إليه صاحب السمو حفظه الله ورعاه، ولكن بوادر هذا الحوار بدت تتضح رؤيتها، فلاحت بالأفق أخبار عن عفو لبعض السياسيين والنشطاء، بالاضافة الى التفاهم المبدئي على بعض قضايا الخلاف السياسي بالفترة الأخيرة.

الدور السياسي الذي لعبته كتلة الـ (31) النيابية، هو ما ساهم في وجود تفاهم مبدئي مع السلطة التنفيذية، وعلى الرغم من بعض المواقف السياسية المتسرعة للكتلة، يبقى لنا أن نعترف بأن الكتلة حققت المكسب الأكبر وليس المكسب الكلي، ومن هذا النتاج المتوقع من الحوار الوطني، يفترض من رجال السياسة عدم التفريط في الكتلة، نعم ان أعضاء الكتلة من أطياف متعددة، لكن يبقى الهدف الأسمى من تكوينها تم تحقيقه، بأن تعترف الحكومة بتصرفاتها الخطأ وتحاول تصحيحها.

جل خوفي بأن الكتلة بعد الانتهاء من هذا الحوار تتحول الى كتلة موالية للحكومة، أو أن ينحرف بعض أعضائها عن أهدافها.

قبول الأعضاء بالمشاركة في السلطة التنفيذية هو خطأ فادح، بل سوف يعجل في انهاء وجود هذه الكتلة، يفترض على أعضاء الكتلة ترشيح من يرونه مناسباً من الكفاءات لتبوؤ المناصب الوزارية لا أن يحصلوا هم على هذه المناصب، لأن دخولهم سوف يقلل من عدد الكتلة، لكن في حالة ترشيح كفاءات سوف يزيد موقفهم داخل مجلس الوزراء وأيضاً داخل قاعة عبدالله السالم.

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«التاريخ هو ذاكرة الامم، أو معمل كبير لتجارب البشرية، يحفل بمعادلات النجاح لمن يحسن صياغتها».

هنري كيسنجر

