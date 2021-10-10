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نور في «هيا الروح»


تطل الفنانة نور من من خلال مشاركتها في مسلسل هيا الروح، الذي انطلق تصويره في الآونة الأخيرة، وهو من اخراج حمد البدري، وانتاج عادل اليحيى، وتشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما، على رأسهم الفنان ابراهيم الحربي، ونور، وليلى عبدالله، وعبدالله الطراروة، وبدر الشعيبي، وعبدالله التركماني، وناصر عباس، وفي الشرقاوي، وكفاح الرجيب، وايمان جمال وغيرهم.
والعمل ذو ايقاع انساني اجتماعي، يتناول قصة فتاة يتيمة من ذوي الاحتياجات الخاصة،وهي بطلة بلعبة الرماية، ورغم أن شقيقها يتولى رعايتها ودعمها والشد من أزرها، لكن في الوقت ذاته تتعرض للكثير من الظلم الذي تعايشه وتقاسيه في مختلف النواحي من خلال النظرة المجتمعية لها، لأنها معاقة، لكن ارادة الله فوق كل اعتبار، الى جانب العزيمة القوية لتلك الفتاة والتي تتحدى كل الظروف والمتغيرات.


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