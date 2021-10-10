طلبة الفرقة الثانية يعتلون خشبة المسرح للمرة الأولى

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في ظل الظروف الصحية السابقة، والتي قيدت الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية، كما حدث في بقية مؤسسات الدولة التعليمية، حين اتجهت الدولة للدراسة عن بعد، كان طلبة قسم التمثيل والاخراج المسرحي الأكثر تضررا من ذلك الاتجاه الافتراضي، والذي تمثل في تعامل الطلبة مع فن التمثيل عن بعد عن طريق محاضرات علمية تقدم لهم من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز. ولعل الفرقة الأولى في العام الماضي - الفرقة الثانية حالياً - هي الأكثر معاناة على هذا الصعيد، فلم يعش طلبتها لحظات الأداء الفعلي المباشر على الاطلاق، وهي السمة الرئيسية التي تميّز فن المسرح عن بقية الفنون. لذلك كان لا بد من التفكير في حلول لتلك الاشكالية، ومن هنا انطلقت فكرة الورشة التي أدارها رئيس قسم التمثيل والاخراج المسرحي الدكتور فهد العبدالمحسن، والذي سخر جهوده في الورشة لتدريب طلبة الفرقة الأولى طوال فترة الصيف وبصورة يومية، على الأسس الأولى لاعداد الممثل، وتهيئتهم جسدياً ونفسياً لاعتلاء خشبة المسرح لأول مرة في حياتهم بمشاركة طلبة الفرقة الثالثة من قسم التمثيل، الذين ساندوا زملاءهم على جميع المستويات، بالاضافة لمشاركة مجموعة من طلبة الفرقة الثالثة لقسم النقد والأدب المسرحي، في تجربة أولى لهم أيضاً. ولايمان الدكتور العبدالمحسن بأهمية العمل الطلابي، فقد ارتكز في عمله على نص مسرحي كتبه أحد أبناء الفرقة، وهو الطالب سلطان محمد، وأسند مهمة الاخراج فيه للطالبة في الفرقة الرابعة هيا السعيد، ليقدم كنتاج للورشة، ويكون بوابة الطلبة الأولى لمواجهة الجمهور.

ومن الجدير بالذكر أن الأزياء والديكور باشراف الأستاذة في قسم الديكور المسرحي د. ابتسام الحمادي مساندة منها للتجربة الأولى للطلبة.

