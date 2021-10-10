فالح المطيري: 8 عروض مسرحية تتنافس على جوائز مهرجان الكويت المسرحي الـ 21

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اكد مدير ادارة المسرح في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب فالح المطيري ان اللجنة العليا التحضيرية لمهرجان الكويت المسرحي بدورته الـ 21 برئاسة الامين المساعد لقطاع الفنون د.بدر الدويش اعتمدت 8 عروض مسرحية ستتنافس على جوائز المهرجان، وهي الساعة التاسعة لفرقة المسرح الكويتي من تأليف مريم نصير واخراج بدر الشعيبي، وزهور القبور لفرقة مسرح الشباب من تأليف واخراج فيصل العبيد، ومسرحية الموت الابيض لشركة فرانكو للانتاج المسرحي من تأليف سعيد محمد سعيد واخراج مشعل السالم، ومسرحية الطابور السادس لفرقة المسرح الشعبي من تأليف فاطمة العامر واخراج علي البلوشي، ومسرحية مطلوب مهرجين تأليف تغريد الداود واخراج عيسى الحمر، ومسرحية فوبيا تأليف مريم القلاف واخراج عبدالله المسلم، ومسرحية المشنوق الذي ضحك لفرقة المسرح العربي من اعداد واخراج أحمد البناي، ومسرحية البروة من تأليف فلول الفيلكاوي واخراج عبدالعزيز التركي.

وأشار المطيري الى أن حفل الافتتاح سيكون من اخراج يوسف البغلي ومن تأليف فاطمة المسلم وسيكون بعنوان رسالة فنان، مشيرا ان قرعة العروض المسرحية ستقام الثلاثاء المقبل في مسرح الشامية الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وبخصوص الندوة الفكرية ذكر مدير ادارة المسرح فالح المطيري انها ستكون بعنوان التجريب في المسرح الكويتي وستتضمن محورين الاول التجريب في النص المحلي والثاني الرؤية الاخراجية موضحا انه سيتم لاحقا نشر الاسماء المشاركة في محاور الندوة الفكرية.

