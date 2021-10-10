العاهل المغربي: الانتخابات كرَّست الخيار الديموقراطي

عربيات ودوليات

الرباط- الوكالات: اكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه، بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية أن بلاده تدشن مرحلة جديدة في أعقاب الانتخابات الأخيرة، داعيا الحكومة إلى استحداث منظومة متكاملة في قطاعي الصحة والغذاء.

ورأى الملك أن من أولويات المرحلة المقبلة تعزيز مكانة المملكة والدفاع عن مصالحها العليا في ظروف مشحونة بالعديد من المخاطر والتهديدات. وقال العاهل المغربي في خطابه الذي ألقاه عبر الفيديو من مدينة فاس أثناء التئام البرلمان الجديد في الرباط إن المؤشرات التي سجلها الاقتصاد المغربي في الفترة الماضية تبعث على التفاؤل والأمل بالرغم من تداعيات جائحة «كورونا» داعيا في الوقت نفسه إلى إجراء «إصلاح عميق» للمندوبية السامية للتخطيط.

وأكد الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية الحالية تأتي في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة تقتضي تضافر الجهود حول الأولويات الاستراتيجية. وشدد على ضرورة مواصلة المغرب لمسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية. كما حث على ضرورة تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات.

وتطرق الملك إلى عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، قائلا في هذا الصدد «وقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض». وأشار «وإذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية، بكميات كافية، وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة، في توفير هذه المواد وتوزيعها».

وفي هذا الصدد وبهدف تعزيز الأمن الاستراتيجي للمغرب، دعا الملك إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية.

من جهة أخرى أشاد العاهل المغربي بالتنظيم الجيد والأجواء الإيجابية التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة، وبالمشاركة الواسعة التي عرفتها، خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأكد أن «هذه الانتخابات كرست انتصار الخيار الديموقراطي المغربي، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام» مشيرا إلى أن «الأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا». ولفت إلى أن بداية هذه الولاية التشريعية، تأتي في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم المغرب، مبرزا أن الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، «مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاح هذه المرحلة، من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول».

واقتصاديا تحدث العاهل المغربي عن انتعاش الاقتصاد المغربي، وسط استمرار الآثار غير المسبوقة لأزمة فيروس كورونا معلنا أن المغرب سيحقق نسبة نمو تفوق 5.5% في سنة 2021. ونبه إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، ارتفعت بحوالي 46%، إلى غاية شهر أغسطس 2021. وحضر النموذج التنموي في خطاب افتتاح البرلمان المغربي، فنفى العاهل المغربي أن يكون النموذج التنموي مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، شارحا أن الأمر بإطار عام مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع، شارحا للبرلمانيين المغاربة أن «الميثاق الوطني من أجل التنمية»، ستكون آلية مهمة لتنزيل النموذج التنموي باعتباره «التزاما وطنيا». ولتنزيل النموذج التنموي الجديد في المغرب، طالب الملك محمد السادس الحكومة الجديدة بوضع الأولويات والمشاريع، وتعبئة الموارد المالية تنزيل هذا النموذج التنموي الجديد، بتوازٍ مع تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح حقيقي للمنظومة الصحية بأفضل المعايير وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص.

