العراقيون ينتخبون اليوم.. وإقبال كثيف في «الخاص»

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بغداد- الوكالات: يدلي العرقيون اليوم باصواتهم في الانتخابات التشريعية المبكرة فيما دخلت مرحلة الصمت الانتخابي امس حيز التنفيذ وذلك بعد الاقتراع الخاص الذي شمل قوات الأمن تحديدا، وشهد إقبالا كبيرا من الناخبين.

وبدأ الصمت الانتخابي الساعة السادسة صباح امس على أن تبدأ عمليات التصويت اليوم في السابعة صباحا وتنتهي في السادسة مساء. وخلال فترة الصمت، يحظر على كل الكيانات سواء كانت أحزابا أو غيرها القيام بأي أنشطة دعائية. وبموجب القانون، توقفت أيضا الدعايات الانتخابية للمرشحين على منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.

ووفق أرقام المفوضية المعلنة في 31 يوليو الماضي فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب إلى جانب مستقلين سيخوضون سباق الانتخابات المبكرة. ومن مجموع نحو 40 مليون عراقي يحق لنحو 24 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في هذا الاقتراع، حسب الأرقام الرسمية.

ومن أبرز القوى المتنافسة في هذه الانتخابات تحالف «سائرون» الذي يقوده التيار الصدري، وتحالف «الفتح» الذي يضم كيانات أغلبها مرتبطة بالحشد الشعبي، وتحالف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وتحالف «تقدم» بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتحالف «عزم» بزعامة خميس الخنجر. ويجري الاقتراع اليوم وسط إجراءات أمن مشددة حيث ستنشر السلطات 250 ألفا من أفراد الأمن في كل أنحاء البلاد.

وكان العراق شهد الجمعة الاقتراع الخاص وشارك فيه منتسبو المؤسسات الأمنية والعسكرية والنازحون والسجناء. وقالت مفوضية الانتخابات العراقية إن نسبة المشاركة بلغت 69%، إذ شارك نحو 820 ألف ناخب من مجموع مليون و200 ألف كان يحق لهم التصويت.

ومباشرة بعد انتهاء عمليات التصويت في الاقتراع الخاص انطلق فرز الأصوات. بالموازاة، أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق أن الانتخابات لم تشهد خروقات أمنية.

ورأى رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية مصطفى الكاظمي أن الاقتراع الخاص خطوة أولى ناجحة باتجاه مشاركة واسعة في التصويت العام لاستكمال الواجب الوطني وصنع التغيير على حد تعبيره. وفي كلمة له أكد الكاظمي حرص الحكومة على توفير المناخ الملائم لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن العراق ليس حديقة لأحد ولا يخضع لأفراد أو أحزاب كما قال إنه لن يتسامح إزاء أي تساهل من قبل الحكومة بشأن العملية الانتخابية.

وكان يفترض أن تنتهي الدورة البرلمانية الحالية عام 2022 إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت الاحتجاجات الشعبية بحكومة عادل عبدالمهدي أواخر 2019. وأكد الكاظمي ان جهات لم يسمها عملت لإفشال حكومته، مضيفاً أن حكومته كانت تتحرك في «حقل ألغام»، وأنه التزم «بالعمل الجاد دون توقف عندما واجهنا اتهامات وتشكيكاً وأكاذيب».

وقال الكاظمي «نأيت بنفسي وفريقي الحكومي عن الدخول كطرف منافس في الانتخابات، وألتزم بعدم الانحياز لطرف أو مرشح أو حزب».وأكد الكاظمي أن «هذه فرصتنا لإجراء انتقال مطلوب في العملية السياسية حتى لا تتكرر تجربة 2018.. نحن أمام فرصة تاريخية يجب أن لا تضيع لانتخاب مجلس نواب من شخصيات كفوءة تتحمل مسؤولية الإصلاح».

