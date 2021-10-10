مفوضية الانتخابات: لم نعلن أي نتائج للتصويت الخاص

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أكد مصدر في مفوضية الانتخابات العراقية، امس أن المعلومات التي تعلن نتائج انتخابات التصويت الخاص لم تصدر عن المفوضية. وقال المصدر إن «المفوضية لم تعلن أي شيء عن نتائج التصويت الخاص وما يصدر في وسائل الإعلام غير دقيق». وأضاف، أن «نتائج التصويت الخاص ستعلن مع نتائج التصويت العام والمفوضية غير مسؤولة عن المعلومات التي لم تصدر عنها».

وتداولت وسائل إعلام عراقية خلال الساعات الماضية معلومات عن نتائج التصويت الخاص ضمن حملات «حرب نفسية» بدأت بالفعل بين المرشحين الذي ينشرون أنباء عن حصولهم على نسب مرتفعة من أصوات قوات الأمن والنازحين والسجناء.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات نبراس أبو سودة، إن «الصمت الانتخابي يعني عدم ممارسة الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين قبل 24 ساعة من الاقتراع. وأضافت أن «المفوضية ستتخذ كل الإجراءات ضد كل من يخرق تلك الأنظمة ويتجاوز موعد الصمت».

ولفتت إلى أن «الصمت الانتخابي هو نظام عالمي، يُعتمد لعدم التأثير على خيارات الناخبين وميولهم الشخصية، ويحقق الانتخابات النزيهة».

