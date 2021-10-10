لبنان في «ظلام تام»!

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: دخل لبنان، أمس، في العتمة، بعد انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل، فيما يقول خبراء إن الحكومة الجديدة لا تملك خطة واضحة لحل أزمة الكهرباء.

وأفادت مراسلة قناة «سكاي نيوز» بانفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة، وذلك بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار نتيجة نفاذ الوقود وتدني إنتاج الطاقة إلى ما دون الـ200 ميغاواط. يذكر أن الكهرباء في لبنان مقطوعة بشكل كامل عن الأراضي اللبناني منذ أكثر من شهر، حيث يتم تأمين التيار الكهربائي بمعدل ساعة واحدة يوميا في معظم المناطق.

وبات اللبنانيون يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات المقدمة من المولدات الخاصة، التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق. وباتت فاتورة المولدات الشهرية تساوي أضعاف الحد الأدنى للأجور في البلاد. ويقول خبراء إن الحكومة الجديدة لا تملك خطة واضحة حول حل مسألة الكهرباء، ويجري البحث في الحصول على سلفة جديدة من الخزينة اللبنانية بقيمة 100 مليون دولار لتأمين الحد الأدنى المطلوب لتأمين ساعات قليلة من التغذية الكهربائية.

وكان وزراء الطاقة في كل من الأردن ومصر ولبنان وسورية، أعلنوا في سبتمبر الماضي، الاتفاق على خريطة طريق من أجل تزويد لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، بالكهرباء مرورا عبر الأراضي السورية. سياسيا، وصف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي المملكة العربية السعودية بأنها «قبلته السياسية»، مؤكدا أن أبواب السعودية ليست مغلقة أمام لبنان. ورد ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، على سؤال عما إذا كانت أبواب السعودية قد فُتحت له أم لا، قائلا: «السعودية قبلتي السياسية وقبلتي كمسلم، وبالتالي لم تقفل بأي شكل من الأشكال، أنا أصلي صلواتي الخمسة باليوم، وأتجه نحو قبلتي بالسعودية، وبالتالي لا توجد أبواب مغلقة». وحول الأوضاع في لبنان، قال ميقاتي: «إننا لا نفوت فرصة إلا ونكون فيها مع هموم الناس، وأنا اعرف هذه الهموم الكبيرة، ونحن نسعى، لكن بصراحة العين بصيرة واليد قصيرة، إذ لدينا مشكلات كثيرة ونسعى لحلها بروية»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وكان ميقاتي صرح، في أول مؤتمر له بعد تشكيل حكومته، بأنه سيطرق أبواب العالم العربي، وقال إن لبنان «في حاجة إلى العالم العربي ووصل ما انقطع، وأصلا لم ينقطع، فلبنان فخور بإخوانه وأشقائه الذي لم يتركوه أبدا».

