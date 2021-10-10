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عربيات ودوليات

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أوروبا: «جدارن حدودية» لمنع المهاجرين


طلبت 12 من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بينها النمسا واليونان وبولندا والمجر من المفوضية الأوروبية تمويل بناء حواجز على حدودها لمنع دخول المهاجرين.
فقد وقع وزراء داخلية كل من النمسا وبلغاريا وقبرص والتشيك والدانمارك وإستونيا واليونان والمجر وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وسلوفاكيا رسالة بهذا الشأن، وأرسلوها إلى المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون. وردت يوهانسون على الرسالة المشتركة التي وُجهت إليها بأن البلدان لها الحق في بناء أسوار على حدودها، لكنها لفتت إلى أنه كان يفترض التركيز على المقترحات المتعلقة بميثاق الهجرة واللجوء وهي خطة إصلاح اقترحتها المفوضية، وتثير انقساما بين الدول الأعضاء.


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