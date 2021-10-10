مذبحة «داعشية» في تفجير مسجد للهزارة بقندوز

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كابول - الوكالات: قتل 60 شخصا وجرح أكثر من 100 في تفجير استهدف مسجدا للهزارة الشيعة أثناء صلاة الجمعة في منطقة خان آباد بولاية قندوز شمالي أفغانستان، في حين تبنى تنظيم «داعش» التفجير. وكانت المصادر أكدت في وقت سابق وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى في التفجير بالمنطقة وقال وكيل وزارة الإعلام الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن وحدة خاصة في القوات الحكومية وصلت إلى المنطقة وبدأت تحقيقاتها بشأن الحادث. وقد ندد مجاهد بالهجوم وتوعد في تغريدة له على موقع تويتر تنظيم «داعش» مضيفا أن حركة طالبان «ستلاحق مرتبكي الجريمة النكراء وستعاقبهم». وذكرت مصادر افغانية ان انتحاريا من «داعش» فجر سترة ناسفة وسط 300 مصل كانوا في المسجد لحظة وقوع الهجوم الارهابي. وهذه هي المرة الأولى التي تُستهدَف فيها المسلمون الشيعة بهجوم منذ الانسحاب الأميركي في أغسطس الماضي وهي المرة الثانية التي يُستهدَف فيها مسجد بعملية تفجير بعد حادثة التفجير التي جرت عند أحد مداخل مسجد بالعاصمة كابول، وأدت لمقتل وإصابة العشرات بينهم قادة من طالبان كانوا يقدمون واجب العزاء لأحد قادتهم في وفاة والدته.

الى ذلك قال مسؤولان في الحكومة الأميركية إن وفدا من الإدارة الأميركية يلتقي ممثلين بارزين من حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة في أول اجتماع مباشر رفيع المستوى منذ الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان في نهاية أغسطس الماضي وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الاجتماع لا يتعلق بالاعتراف بطالبان.

وأوضح المسؤولان أن الوفد الأميركي الذي سيجتمع بمسؤولين من طالبان يضم مسؤولين من وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية ووكالات الاستخبارات، في حين سيضم وفد طالبان أعضاء في الحكومة الانتقالية التي شكلتها الحركة قبل أسابيع.

وأضاف المصدران أن الوفد الأميركي سيضغط على الحركة من أجل مواصلة توفير ممر آمن لمواطنين أميركيين وآخرين للخروج من أفغانستان، وأيضا من أجل الإفراج عن الأميركي المختطف مارك فريريتشز. وإضافة إلى ذلك، سيتطرق اجتماع الدوحة لموضوع يكتسي أولوية لواشنطن، وهو حمل طالبان على الوفاء بالتزامها بعدم تحول أفغانستان إلى معقل لتنظيم القاعدة أو غيره من المنظمات المتطرفة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية للجزيرة إن اجتماع الدوحة لا يتعلق بمنح الاعتراف أو إضفاء الشرعية، مشددة بالقول «ما زلنا واضحين بأن أي شرعية لطالبان يجب أن تكتسب من خلال أفعال الحركة» وذكرت الوزارة أن أولوية أميركا هي «استمرار المرور الآمن من أفغانستان للأميركيين والأفغان الذين لدينا التزام تجاههم»، إضافة إلى دفع طالبان للوفاء بالتزامها بعدم السماح لمن وصفتهم بالإرهابيين باستخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أمن الولايات المتحدة أو حلفائها. وصرح مسؤول بارز في الإدارة الأميركية لوكالة رويترز -طلب عدم نشر اسمه- بأن «هذا الاجتماع هو استمرار للتواصل الواقعي مع طالبان، وهو ما نقوم به بشأن أمور حيوية للأمن القومي».

