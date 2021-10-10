الأمم المتحدة: الرعاية الصحية في أفغانستان «انهارت حرفياً»

عربيات ودوليات

جنيف - الوكالات: حذرت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان من أن الرعاية الصحية في البلاد انهارت حرفياً خلال الأشهر الماضية بسبب الحرب وتوقف عن المساعدة الأجنبية، وفقا لشبكة «سي إن إن». وأكدت القناة الأميركية أنه لم يتم دفع رواتب الآلاف من الطاقم الطبي في آخر 6 أشهر، كما أن العيادات تعاني من نقص في الأدوية والمعدات.

وتقول منظمة «أنقذوا الأطفال» إن انهيار النظام الصحي في أفغانستان سيؤدي إلى وفاة آلاف الأطفال دون سن الخامسة كل شهر مع اقتراب فصل الشتاء. وأشارت إلى أن غياب الرعاية الصحية لغالبية الأفغان خاصة خارج المدن هو جزء من عاصفة من الأزمات تهدد البلاد.

وذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون أفغاني يواجهون الجوع ويعتمدون على المساعدات الغذائية، مضيفة أن سوء التغذية آخذ في الارتفاع بشكل حاد. وذكرت أن هناك نقصا حادا في السيولة النقدية.

ما يجعل من الصعب على المنظمات غير الحكومية التي لا تزال تعمل في أفغانستان دفع الرواتب وشراء

الإمدادات.

