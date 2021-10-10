«الجنائية الدولية» تواجه معضلة رسمية: من يمثل أفغانستان؟

عربيات ودوليات

لاهاي - الوكالات: طلبت المحكمة الجنائية الدولية معلومات «موثوقة وحديثة» تتعلق بالسلطات الممثلة لأفغانستان قبل النظر في طلب إعادة فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في هذا البلد.

وطلب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي من القضاة الدوليين إعادة فتح تحقيق في أفغانستان يركز على حركة طالبان وتنظيم «ولاية خراسان» وهو الفرع الافغاني لتنظيم «داعش» الارهابي. ويواجه المجتمع الدولي معضلة الاعتراف بطالبان كحكام لأفغانستان.

وعلقت المحكمة التحقيق في 2020 بعد أن أكدت الحكومة التي أسقطت الآن في كابول أنها ستحاول التحقيق في المعلومات نفسها حول جرائم الحرب.

وقال خان الأسبوع الماضي إن الوضع في أفغانستان بعد تولي طالبان السلطة يعني أنه لم يعد بإمكانه أن «يتوقع تحقيقات محلية حقيقية وفعالة» معتبرا أن «تغيير النظام» كان له «انعكاسات عميقة».

ومع ذلك، لاحظ القضاة الدوليون أنه «ليس من اختصاص الدائرة (الابتدائية) ولا في اختصاص أي من أجهزة المحكمة تحديد مسائل مرتبطة بتمثيل الدولة أو انتقال السلطة داخل أي دولة».

لذلك قرر القضاة أن يطلبوا من «الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب مجموعة الدول الأطراف في المحكمة، تقديم معلومات بشأن تحديد السلطات التي تمثل فغانستان حاليا»، مطالبين بأن تكون هذه المعلومات «موثوقة ومحدثة».

