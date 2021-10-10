شيخ الأزهر: رسالة البابا مهمة للمسلمين

عربيات ودوليات

أكد شيخ الأزهر د. أحمد الطيب على «التجانس الفكري» بينه وبين بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، مشددا على أن ما وقع من صراعات باسم الدين هي «في الواقع صراعات سياسية». وقال شيخ الأزهر في أول حوار يجريه مع إذاعة الفاتيكان إن «رسالة الدين إلى الإنسان لا يمكن أن تثمر ثمارها المرجوة في هداية البشر إلا إذا حملها إليه مؤمنون مخلصون متصالحون بينهم أولا». مؤكدا أن «رسالة البابا مهمة سواء للمسلمين أو لغيرهم لأنها تقول كلنا أخوة».

وأضاف أن ما يقال عن أن الأديان سبب الحروب في التاريخ «كلام غير دقيق»، وأكد أن «ما وقع من صراعات باسم الدين هي في الواقع صراعات سياسية»، واصفا هؤلاء الذين ينشرون العنف باسم الدين بأنهم «كاذبون وخائنون لأديانهم». وأضاف «قررت أن أزور البابا فرانسيس في مايو 2016، وفي هذه الزيارة اكتشف كل منا أن الأخر يحمل قدرا هائلا من التجانس الفكري والروحي المشترك تجاه الأزمات التي يعاني منها الإنسان المعاصر وخاصة الفقراء والأيتام والمرضى والأرامل والمشردين». وتابع شيخ الأزهر بالقول «هذا التجانس المشترك يمكنه أن يقدم الكثير من أجل أن يخفف هذه الأزمة وحين إذا لم أتردد في أن أمد يدي لهذا القائد الديني الذي تأكد لي منذ الدقائق الأولى في مقابلته أنه رجل السلام والإنسانية بامتياز».

